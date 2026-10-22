TP. Hồ Chí Minh: Festival Nhân ái “Vì mọi người, ở mọi nơi” sẽ diễn ra tháng 11/2026

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bình Minh

Theo Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh (15/01/1977 - 15/01/2027), Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” vào tháng 11/2026, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu 2026 tại phường Vũng Tàu.

Festival Nhân ái 2026 là hoạt động trọng điểm nhằm giới thiệu những giá trị nhân đạo, các mô hình phục vụ cộng đồng và hoạt động thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ; đồng thời tạo không gian kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tình nguyện viên và người dân cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân, hiến máu tình nguyện, tập huấn sơ cấp cứu, trải nghiệm nhân đạo và vận động nguồn lực, Festival hướng đến việc biến tinh thần sẻ chia thành những hành động thiết thực, góp phần chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cho biết, Festival Nhân ái 2026 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11/2026. Trong đó, các hoạt động trong ngày 18/11 tập trung vào chăm lo trực tiếp cho người dân, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu và huy động sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố sẽ triển khai 29 lớp tập huấn tại 29 phường, xã thuộc khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, dự kiến thu hút khoảng 870 học viên. Chương trình đồng thời vận động trang thiết bị sơ cấp cứu như túi sơ cấp cứu, bộ nẹp, băng ca chuyển thương, góp phần nâng cao năng lực ứng phó ban đầu khi xảy ra tai nạn, sự cố tại cộng đồng.

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình – Phiên chợ 0 đồng” dự kiến tổ chức tại phường Vũng Tàu, xã Xuyên Mộc và xã Xuân Sơn, trao tặng 600 phần quà với tổng trị giá 300 triệu đồng. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Cùng với đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình – Cắt tóc miễn phí” dự kiến triển khai 20 chuyến xe, phục vụ ít nhất 2.000 lượt người tại các phường, xã. Hoạt động mang đến dịch vụ gần gũi, thiết thực, đồng thời khuyến khích các nhóm thiện nguyện, cá nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ trực tiếp tham gia phục vụ cộng đồng.

Cũng trong ngày 18/11, Ngày hội hiến máu tình nguyện sẽ được tổ chức tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ Thành phố (Cơ sở 03), số 68 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu, với mục tiêu tiếp nhận 500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Ngày 19/11 là ngày hoạt động trọng điểm của Festival, với chương trình khai mạc, đi bộ đồng hành, thao diễn sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn và không gian kết nối nhân ái tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Chương trình Đi bộ đồng hành - “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái” được tổ chức từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 19/11/2026 tại Công viên Bãi Sau Thùy Vân, phường Vũng Tàu, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân.

Không chỉ khuyến khích rèn luyện sức khỏe, hoạt động còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và sự chung tay của cộng đồng trong hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bước chân là một lời hưởng ứng, mỗi người tham gia góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái.

Hoạt động thao diễn sở cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn được tổ chức nhằm giới thiệu kỹ năng sơ cấp cứu, khả năng phối hợp hỗ trợ người gặp nạn và vai trò của lực lượng tình nguyện viên trong các tình huống khẩn cấp. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa rủi ro và khả năng ứng phó ban đầu của cộng đồng, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động và có trách nhiệm.

Cùng ngày 19/11, không gian kết nối nhân ái được tổ chức, là điểm gặp gỡ giữa Hội Chữ thập đỏ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và người dân; nơi các bên cùng tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ ý tưởng và tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng. Các hoạt động dự kiến gồm giới thiệu chương trình nhân đạo, kết nối nguồn lực, đăng ký tham gia tình nguyện, các gian hàng ẩm thực và gian hàng cắt tóc miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình ngày 19/11, Ban Tổ chức sẽ tổ chức khai mạc Festival, giới thiệu hành trình hoạt động nhân đạo và trình chiếu phim “50 năm – Hành trình của lòng nhân ái”. Cùng với đó, hoạt động kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tổ chức, là một trong những mục tiêu trọng tâm của Festival Nhân ái năm 2026.