TP Hồ Chí Minh duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh - một trong số các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn.

UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6810/QĐ-UBND ngày 14/10/2026, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định, kế hoạch gồm hai danh mục: các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ và các doanh nghiệp thực hiện những hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Danh mục doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước gồm 11 đơn vị, trong đó có Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn.

Đối với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, quyết định quy định việc cơ cấu lại thực hiện theo các quy định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp.

Về lộ trình, từ tháng 9/2026 đến ngày 30/6/2027, thành phố tập trung phổ biến, quán triệt kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết.

Giai đoạn từ ngày 1/7/2027 đến ngày 31/12/2028, các đơn vị tập trung triển khai các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt. Cuối năm 2028, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Từ đầu năm 2029 đến ngày 30/9/2030, thành phố tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại đối với các doanh nghiệp chưa hoàn thành.

Trong ba tháng cuối năm 2030, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện và đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước cho giai đoạn tiếp theo.

Quyết định đặt ra yêu cầu bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí và thất thoát vốn, tài sản trong quá trình thực hiện.