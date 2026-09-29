TP. Hồ Chí Minh được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Dòng khách quốc tế tăng mạnh đã góp phần đưa tổng thu du lịch tăng nhanh hơn tốc độ tăng tổng lượng khách. Ảnh: U.P

TP. Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, vào tối 27/9 vừa qua, tại Đảo quốc Maldives.

Bao gồm: Thành phố nhận danh hiệu “Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu Châu Á” và “Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á”, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh được trao danh hiệu “Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu Châu Á” năm 2026.

Danh hiệu Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu Châu Á tiếp tục được trao cho TP. Hồ Chí Minh năm thứ 5 liên tiếp, kể từ 2022 đến 2026. Danh hiệu Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á cũng được Thành phố duy trì liên tiếp từ năm 2022. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh hoạt động du lịch của TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc, với khách quốc tế tiếp tục là một trong những động lực chính của doanh thu toàn ngành.

Theo số liệu của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố ước đón 8,517 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so cùng kỳ năm ngoái, đạt 77,4% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 39,565 triệu lượt, giảm 5,2%. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% và hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

Với mục tiêu doanh thu du lịch cả năm 2026 ở mức 330.000 tỷ đồng, những tháng cuối năm đang trở thành giai đoạn quan trọng để thành phố tiếp tục khai thác các phân khúc có khả năng tạo giá trị cao hơn, trong đó có khách du lịch kinh doanh, khách MICE, khách lưu trú dài ngày và khách có mức chi tiêu cao.

Các doanh nghiệp đang làm mới sản phẩm để đón dòng khách này, từ thiết kế chương trình riêng cho các đoàn 200 - 500 người, tổ chức gala dinner gắn với văn hóa doanh nghiệp đến kết hợp hoạt động trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Một số chương trình còn đưa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), công nghệ và hoạt động gắn kết đội ngũ vào hành trình.

Việc WTA tiếp tục ghi nhận TP. Hồ Chí Minh ở hạng mục du lịch kinh doanh và lễ hội - sự kiện diễn ra cùng lúc với xu hướng các doanh nghiệp du lịch chuyển mạnh sang những phân khúc khách cụ thể. Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, thành phố đang thay đổi cách tiếp cận thị trường, thay vì phân chia chủ yếu theo quốc gia, sẽ tập trung hơn vào từng nhóm khách như khách chi tiêu cao, khách lưu trú dài ngày, khách MICE, khách du lịch y tế và khách tàu biển.

Ba danh hiệu tại World Travel Awards 2026 tiếp tục đưa TP. Hồ Chí Minh vào nhóm những điểm đến nổi bật của Châu Á, trong đó du lịch kinh doanh và lễ hội. Ảnh: BVHTTDL

Cách tiếp cận này cũng đặt yêu cầu lớn hơn đối với hệ thống sản phẩm và hạ tầng phục vụ du lịch. Với khách MICE, giá trị của một chuyến đi không chỉ nằm ở số lượng khách mà còn ở quy mô đoàn, thời gian lưu trú, mức chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, hội họp, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm.

TP. Hồ Chí Minh hiện tiếp tục nghiên cứu thị trường, khảo sát mức chi tiêu, thời gian lưu trú và mức độ hài lòng của du khách để làm cơ sở cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Cùng với đó, ngành du lịch thành phố đặt trọng tâm vào kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu bình quân và phát triển các sản phẩm đặc trưng đô thị.

Ngoài 3 danh hiệu dành cho TP. Hồ Chí Minh và Sở Du lịch, Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) cũng được trao danh hiệu là Trung tâm Hội nghị và hội thảo hàng đầu Việt Nam năm 2026. Đây là một mắt xích trực tiếp với phân khúc du lịch kinh doanh và MICE, khi năng lực tổ chức hội nghị, triển lãm và sự kiện là một trong những yếu tố cấu thành sức cạnh tranh của điểm đến.

Thị trường du lịch TP. Hồ Chí Minh đang có sự dịch chuyển rõ về nguồn khách và doanh thu. Trong 3 tháng cuối năm 2026, việc khai thác dòng khách kinh doanh, MICE và khách có mức chi tiêu cao tiếp tục được Thành phố đặt trong nhóm nhiệm vụ phát triển thị trường, cùng với mở rộng sản phẩm và nâng chất lượng trải nghiệm.

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh định hướng phát huy thông điệp “TP. Hồ Chí Minh - Điểm đến kết nối, kiến tạo giá trị”, hướng tới tăng cường kết nối du khách - doanh nghiệp - các đối tác quốc tế. Song song, kết nối hoạt động kinh doanh với văn hóa, giải trí và trải nghiệm; phát triển những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và bền vững cho điểm đến.