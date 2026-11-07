TP. Hồ Chí Minh: Đưa thông điệp phòng, chống ma túy lên sân khấu học đường

Chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề “Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình”

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố tổ chức 12 suất tuyên truyền lưu động tại trường học, khu dân cư với chủ đề “Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình”. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp tuyên truyền chuyên đề với nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn, tạo không gian giao lưu sinh động, gần gũi với học sinh, thanh thiếu niên và người dân.

Thay vì chỉ truyền đạt thông tin qua những buổi nói chuyện chuyên đề, nội dung phòng, chống ma túy được chuyển tải bằng các tình huống sân khấu, tiết mục nghệ thuật và hoạt động tương tác, giúp người xem dễ tiếp nhận, ghi nhớ những thông điệp cảnh báo.

Trong đó, tiểu phẩm sân khấu hóa Chuyến hàng lật mặt, gồm hai phần, phản ánh những phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy. Thông qua các tình huống được xây dựng từ những nguy cơ trong đời sống, tiểu phẩm cảnh báo người lao động, thanh thiếu niên trước những lời dụ dỗ, hứa hẹn lợi ích vật chất hoặc hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Bên cạnh tiểu phẩm, chương trình còn có các tiết mục ca múa nhạc hướng đến tinh thần tuổi trẻ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, nghệ thuật ảo thuật được đưa vào chương trình. Tiết mục được xây dựng theo hướng tương tác, lồng ghép thông điệp cảnh báo về những thủ đoạn che giấu, đánh lừa sự chú ý liên quan đến các loại ma túy mới. Cách thể hiện này góp phần tăng sức hấp dẫn của chương trình, đồng thời giúp người xem nhận thức rõ hơn về sự cần thiết phải chủ động cảnh giác trước những tình huống bất thường.

Tiết mục tiểu phẩm tại chương trình

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và kiến thức phòng, chống ma túy không chỉ tạo không khí sinh động mà còn góp phần đưa thông điệp tuyên truyền đến gần hơn với đối tượng học sinh, thanh thiếu niên.

Cùng với hoạt động nghệ thuật, chương trình chú trọng cung cấp kiến thức thực tế, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy.

Tại phần tuyên truyền chuyên đề, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên Thành phố” trực tiếp trao đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, những hình thức ngụy trang, lôi kéo và dụ dỗ thường gặp.

Thông qua các tình huống cụ thể, học sinh và người dân được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện nguy cơ, tránh tiếp nhận hoặc vận chuyển những vật phẩm không rõ nguồn gốc, không để bản thân bị lợi dụng vào hành vi vi phạm pháp luật.

Nội dung trao đổi còn được kết hợp với giao lưu, đố vui kiến thức có thưởng, tạo điều kiện để người tham dự đặt câu hỏi, chia sẻ những băn khoăn liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.

Các em học sinh giao lưu chia sẻ tại chương trình

Bên ngoài sân khấu, Ban Tổ chức bố trí không gian truyền thông cộng đồng, giới thiệu các mẫu vật mô phỏng nhằm giúp người dân nhận diện một số loại ma túy mới cùng những hình thức ngụy trang của tội phạm.

Song song với 12 suất tuyên truyền lưu động, công tác cổ động trực quan được triển khai tại 12 xã, phường thông qua hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu. Chương trình còn tổ chức triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin đến cộng đồng.

Theo kế hoạch, ba suất diễn đầu tiên đã được tổ chức tại Trường Trung học cơ sở Tân Hải, phường Tân Hải; Trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Long Hương.

Những suất diễn tiếp theo dự kiến diễn ra tại Trường Trung học phổ thông Hắc Dịch, phường Tân Thành vào sáng 11/11; Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc, phường Tân Phước vào chiều cùng ngày; Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan, xã Long Điền vào sáng 12/11 và Công viên xã Nghĩa Thành vào chiều 12/11.

Việc tổ chức chương trình tại trường học và khu dân cư giúp hoạt động tuyên truyền tiếp cận trực tiếp những nhóm đối tượng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường học, giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh

Trong bối cảnh tội phạm ma túy sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, việc nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng từ chối và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường có ý nghĩa quan trọng.

Từ những buổi tuyên truyền lưu động, thông điệp phòng, chống ma túy được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi cá nhân, phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đưa công tác phòng, chống ma túy đi vào đời sống, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, khu dân cư lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.