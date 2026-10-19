TP Hồ Chí Minh đưa nông sản của người nông dân đến thẳng trường học

Mục tiêu trọng tâm của hợp tác này là đưa nông sản an toàn của bà con địa phương kết nối thẳng tới các bếp ăn tập thể tại trường học để người nông dân an tâm canh tác. Sản phẩm có đầu ra bền vững, chủ động kế hoạch mùa vụ và từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào các khâu trung gian. Bữa ăn học đường và tập thể luôn tươi sạch, truy xuất rõ nguồn gốc từ những người sản xuất có trách nhiệm. Đồng thời, rút ngắn lộ trình từ đồng ruộng đến bàn ăn, giữ trọn độ tươi ngon với mức chi phí hợp lý.

Lễ ra mắt mô hình “Suất ăn theo tiêu chuẩn - Tick xanh trách nhiệm” trong các trường công lập trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Qua đây cũng mở ra không gian để các em học sinh trực tiếp trải nghiệm tại nhà vườn, hiểu được mồ hôi công sức của người trồng trọt và trân trọng hơn từng bữa cơm mỗi ngày.

Lễ ra mắt mô hình “Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm” trong các trường công lập trên địa bàn phường Bến Thành.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, mô hình "Tick xanh trách nhiệm" do Sở Công thương phối hợp với Hội Công nghệ cao thành phố tổ chức. Đến nay đã có 25 phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đăng ký tham gia chương trình với hơn 100 trường học.

Học sinh vui mừng và an tâm với bữa ăn bán trú.

Cán bộ quản lý trường học không có chuyên môn về an toàn thực phẩm nên việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết yêu cầu đó, mô hình “Tick xanh trách nhiệm” hướng đến việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của nguyên vật liệu và quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng bữa ăn từ đầu vào.

Mô hình này cũng mong muốn giúp các nhà sản xuất đảm bảo chất lượng giải quyết được bài toán tìm kiếm đầu ra, qua đó tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp đạt chuẩn và trường học.