TP Hồ Chí Minh đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng trách nhiệm cụ thể

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc kỳ họp trong ngày 22/9.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, sau 1,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu biểu quyết thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị tại thành phố. Việc thông qua các nghị quyết mới chỉ là bước đầu. Yêu cầu quan trọng hơn là tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, đưa các cơ chế, chính sách vào thực tiễn và tạo ra kết quả cụ thể.

Ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp. Quá trình triển khai phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm; đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng các chỉ số cụ thể.

Việc triển khai phải bảo đảm các cơ chế, chính sách mới được thực hiện thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. UBND thành phố cần thường xuyên theo dõi, đánh giá để nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình.

Khi xuất hiện những vấn đề hoặc tác động vượt ngoài dự báo, UBND thành phố cần kịp thời báo cáo Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh để phối hợp xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định, tránh để vướng mắc kéo dài làm chậm quá trình thực hiện chính sách.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tham gia thảo luận tại tổ.

Theo ông Võ Văn Minh, thực tiễn phát triển của TP Hồ Chí Minh rất phong phú, đa dạng. Vì vậy, những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách phải tiếp tục được nhận diện khi tổ chức thực hiện. Những mô hình, cách làm hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; các quy định chưa phù hợp phải kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Đối với việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, ông Võ Văn Minh cho biết, đây là quá trình cần được triển khai liên tục, không thể hoàn thành trong một hoặc hai kỳ họp. Trong thời gian còn lại của năm 2026, HĐND TP Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục tổ chức hai kỳ họp để xem xét, thông qua các nghị quyết cần thiết triển khai luật và những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan liên quan chủ động tham mưu, phối hợp chuẩn bị nội dung đúng tiến độ, với tinh thần khẩn trương nhưng không chủ quan, nóng vội. Mỗi chính sách được ban hành phải đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời xác định rõ đối tượng, điều kiện và trách nhiệm thực hiện.

UBND TP Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND thành phố trong quá trình xây dựng nghị quyết, nhất là những nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Hồ sơ phải được rà soát đầy đủ cả về cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Quá trình xây dựng chính sách cũng phải đánh giá kỹ tác động về kinh tế - xã hội, nguồn lực, ngân sách, phương thức tổ chức thực hiện và ảnh hưởng đối với người dân, doanh nghiệp. Những nội dung cấp bách, quan trọng cần được ưu tiên xử lý, không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc khoảng cách giữa chính sách với thực tiễn.

Theo ông Võ Văn Minh, thành phố không được để xảy ra tình trạng quy định đã được ban hành nhưng khó triển khai. Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu cũng không nên quá cầu toàn, kéo dài thời gian chuẩn bị, làm mất cơ hội phát triển của thành phố.

Để chính sách sát với thực tế, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và những đối tượng chịu tác động trực tiếp. Thành phố cũng cần nghiên cứu, chọn lọc kinh nghiệm từ các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại kỳ họp này cũng thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan sau kỳ họp bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm từng nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.