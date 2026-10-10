TP Hồ Chí Minh đưa Nghị quyết 09 vào cuộc sống bằng những quyết sách đột phá

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt ra những mục tiêu rất lớn. Nhìn lại hành trình triển khai vừa qua, đồng chí đánh giá đâu là những kết quả mang tính bước ngoặt, định hình rõ nét nhất cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh? TP Hồ Chí Minh cần phát huy những thế mạnh nào để tăng tốc phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu Nghị quyết đề ra?

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới là một “đòn bẩy chiến lược”, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh. Nhìn lại quá trình triển khai vừa qua, với tinh thần quán triệt phương châm “TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh”, tôi cho rằng có ba kết quả mang tính bước ngoặt, định hình rõ nét nhất cho sự phát triển của thành phố.

Thứ nhất, đột phá về tư duy thể chế, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương kiến tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và hoàn thiện Luật Phát triển đô thị, hướng tới mô hình đô thị đặc biệt. Bước chuyển này giúp cụ thể hóa việc phân cấp, phân quyền, trao cho thành phố quyền tự chủ mạnh mẽ hơn về ngân sách, biên chế và cơ chế thu hút nhân tài.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.

Thứ hai, xác lập mô hình tăng trưởng hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay thế mô hình tăng trưởng cũ. Định hướng đưa kinh tế số đạt 40% GRDP vào năm 2030 đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Thứ ba, HĐND thành phố đã chủ động phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố thông qua việc ban hành kịp thời, đúng quy định pháp luật các nghị quyết nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù. Qua đó, góp phần đưa Luật Phát triển đô thị và các quyết sách chiến lược nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Để tăng tốc phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu vượt mốc GRDP bình quân đầu người 14.000 USD vào năm 2030 như Trung ương giao, TP Hồ Chí Minh cần phát huy tối đa ba thế mạnh cốt lõi.

Đó là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng các cơ chế mang tính đột phá chính là bệ phóng để giải phóng nguồn lực xã hội và thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược. Như đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã chỉ đạo, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế “không có thời gian để rút kinh nghiệm”; mọi hành động phải quyết liệt, thần tốc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kế đến là khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. HĐND thành phố sẽ tập trung thể chế hóa các cơ chế đãi ngộ vượt trội, tạo môi trường nghiên cứu thông thoáng. Đây là giải pháp then chốt để giữ chân, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và lực lượng lao động trình độ cao, phục vụ ba trụ cột tăng trưởng trong tương lai: công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh.

Cuối cùng là tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông và hạ tầng tài chính. Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh phát triển mạng lưới đường sắt đô thị gắn với liên kết vùng. Việc đột phá về giao thông chiến lược song hành với đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế quy mô khu vực sẽ mở đường cho thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

PV : Để hiện thực hóa thể chế vượt trội, thành phố được trao quyền tự quyết tăng thêm tối đa 20% biên chế. Xin đồng chí chia sẻ cụ thể về các giải pháp và cơ chế giám sát của HĐND thành phố nhằm bảo đảm bộ máy vận hành “trúng và đúng”, phát huy tinh thần dũng cảm, sáng tạo của cán bộ, đồng thời xóa bỏ triệt để tư duy đùn đẩy, sợ sai trong thực thi công vụ?

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân: Đây là câu hỏi rất trúng, chạm đến vấn đề cốt lõi mà đông đảo cử tri, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức đang đặc biệt quan tâm. Tôi cho rằng, việc luật trao cho thành phố thẩm quyền chủ động quyết định số lượng biên chế công chức, viên chức tăng thêm tối đa không quá 20% so với số lượng Trung ương giao, gắn với điều kiện tự cân đối ngân sách địa phương, là một thẩm quyền mang tính đột phá, thể hiện mức độ tự chủ cao.

Một góc trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, quy mô dân số thực tế và khối lượng công việc hành chính tại TP Hồ Chí Minh luôn ở mức rất lớn. Để bảo đảm bộ máy vận hành “trúng và đúng”, Thường trực HĐND thành phố tập trung vào các giải pháp và hoạt động giám sát then chốt sau:

Phân bổ biên chế theo nguyên tắc “việc ở đâu, người ở đó”, ưu tiên bổ sung nhân lực cho các phường, xã, đặc khu có quy mô dân số đông; dành tỷ lệ phù hợp trong số biên chế tăng thêm để tuyển dụng chuyên gia dữ liệu, kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên gia quản trị đô thị thông minh và pháp lý quốc tế, trực tiếp tham gia vận hành hạ tầng số, các trung tâm đổi mới sáng tạo và Khu thương mại tự do. Kiên quyết không phân bổ biên chế tăng thêm theo kiểu cào bằng, bình quân giữa các đơn vị. Việc xem xét, thông qua đề án bổ sung nhân sự của UBND thành phố phải căn cứ vào đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế.

Cùng với việc quyết định biên chế, HĐND thành phố vận dụng tối đa thẩm quyền để ban hành chính sách thu nhập tăng thêm gắn với hiệu quả công việc, góp phần thu hút và giữ chân người tài thực tâm cống hiến cho bộ máy.

Đặc biệt, tiếp thu sâu sắc quan điểm của đồng chí Bí thư Thành ủy, thành phố luôn trân trọng và kiên quyết bảo vệ những cán bộ dũng cảm vì lợi ích chung, dám nghĩ, dám làm. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến việc thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ đột phá, xác định rõ ranh giới trách nhiệm để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản tâm lý.

Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa quy trình và thẩm quyền phân cấp, quy định cụ thể việc gì thuộc thẩm quyền của các sở, ngành; việc gì được phân cấp cho cơ sở; việc nào cán bộ được chủ động quyết định mà không phải xin ý kiến qua nhiều khâu. Khi thẩm quyền được xác định rõ, cán bộ sẽ có căn cứ pháp lý vững chắc để ra quyết định, hạn chế tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm.

Công tác giám sát cũng cần được đổi mới để loại bỏ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Tôi cho rằng cần chuyển mạnh từ phương thức giám sát hành chính sang giám sát dựa trên dữ liệu điều hành theo thời gian thực.

Thông qua hệ thống quản lý công vụ tích hợp, HĐND giám sát trực tuyến thời gian xử lý từng hồ sơ. Cơ quan nào để hồ sơ chậm trễ? Cán bộ nào chuyển văn bản lấy ý kiến qua nhiều đơn vị thay vì giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền? Những thông tin này cần được hệ thống ghi nhận, xác định rõ để không thể viện cớ, né tránh trách nhiệm, đồng thời bảo đảm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên.

Tại các kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực HĐND, cơ quan này sẽ yêu cầu giải trình, làm rõ những hồ sơ ách tắc gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. HĐND sẽ kiến nghị Thường trực Thành ủy, UBND thành phố xem xét, xử lý, điều chuyển hoặc thay thế những cán bộ trì trệ, đùn đẩy, né tránh công việc, tạo điều kiện để người có năng lực và bản lĩnh đảm nhận nhiệm vụ phù hợp.

PV: Với mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP của thành phố vào năm 2030, HĐND thành phố có những quyết sách mang tính đòn bẩy nào để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động? Hoạt động giám sát của HĐND sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào để cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu thủ tục hành chính một cách thực chất cho doanh nghiệp?

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân: Tôi cho rằng mục tiêu kinh tế số đóng góp 40% GRDP vào năm 2030 là một chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi sự đột phá mang tính căn bản về mô hình tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở thẩm quyền được Luật Phát triển đô thị trao, HĐND thành phố xác định vai trò đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua hai nhiệm vụ trọng tâm đó là khai mở thể chế bằng các quyết sách tạo động lực phát triển và giám sát việc thực thi công vụ, tháo gỡ rào cản hành chính.

Luật Phát triển đô thị là nền tảng thể chế dài hạn. Trên tinh thần đó, HĐND thành phố cam kết bảo đảm luật và các nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách được triển khai nhanh chóng, thông suốt, biến quy định pháp luật thành nguồn lực thực tế. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung nguồn lực đầu tư chuyển đổi số, đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển then chốt.

TP Hồ Chí Minh sẽ cất cánh mạnh mẽ nhờ những đột phá từ cơ chế.

Đây là thay đổi quan trọng đối với TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng, quy mô dân số, hạ tầng, kinh tế, nguồn lực đất đai và yêu cầu liên kết vùng ngày càng lớn.

Tại kỳ họp lần thứ năm của HĐND thành phố vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua 6 nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách hỗ trợ quan trọng trong lĩnh vực này, như: Hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo...

Cùng với đó là các quy định về việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý, điều hành, góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn nhiều chính sách sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua để triển khai Luật, tạo động lực quan trọng cho việc xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

PV: Với yêu cầu triển khai nghị quyết phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm” và gắn với việc đánh giá hiệu quả bằng KPI, xin đồng chí cho biết Thường trực HĐND thành phố sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát như thế nào trong thời gian tới để tạo chuyển biến rõ nét, bảo đảm mọi chính sách ban hành đều đo lường được và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp?

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân: Nhà báo đã đề cập đến một yêu cầu cốt lõi trong công tác quản trị hiện đại hiện nay, đó là tính thực chất. Tôi cho rằng, thực hiện công việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm” và đo lường hiệu quả bằng bộ chỉ số KPI không chỉ là khẩu hiệu hành chính, mà còn là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Khởi công xây dựng tuyến metro số 2 tại TP Hồ Chí Minh.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thường trực HĐND, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố, chúng tôi xác định hoạt động giám sát phải đi thẳng vào chất lượng thực thi công vụ và sản phẩm đầu ra phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để tạo chuyển biến thực chất, Thường trực HĐND thành phố tập trung đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua 4 giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, mỗi nghị quyết phải gắn với các chỉ tiêu định lượng (KPI) cụ thể, rõ ràng. Đây là căn cứ để HĐND theo dõi, giám sát và hậu kiểm. Nếu chỉ tiêu không đạt hoặc sản phẩm đầu ra chậm trễ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thực hiện chính sách phải được làm rõ.

Thứ hai, thông qua việc kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu điều hành và phần mềm đánh giá KPI của thành phố, Thường trực HĐND và các Ban HĐND có thể khai thác, theo dõi dữ liệu trên hệ thống quản lý thủ tục hành chính công.

Thứ ba, HĐND thành phố cần khắc phục tình trạng giám sát theo lịch đã báo trước, tập trung vào những điểm nóng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, các dự án hạ tầng trọng điểm chậm tiến độ, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao có doanh nghiệp phản ánh vướng mắc.

Robot AI Lễ tân phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức.

Thứ tư, hoạt động giám sát của HĐND không dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, kết luận, kiến nghị. Thường trực HĐND thành phố sẽ trực tiếp theo dõi, giám sát, chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, cũng như lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định.

Với các công cụ đo lường KPI khoa học và sự quyết liệt trong giám sát theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm”, HĐND thành phố kỳ vọng mỗi nghị quyết ban hành sẽ thực sự trở thành nhịp cầu vững chắc kết nối ý Đảng với lòng dân, tháo gỡ từng điểm nghẽn, để người dân và doanh nghiệp cảm nhận được những chuyển biến tích cực hằng ngày trong hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố.

PV: Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho báo CAND cuộc trao đổi sâu sắc này!