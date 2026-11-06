TP Hồ Chí Minh đưa nghệ thuật vào tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thay vì chỉ truyền tải thông tin qua những buổi phổ biến kiến thức, chương trình tuyên truyền lưu động “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình” đưa các tình huống liên quan đến tội phạm ma túy lên sân khấu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật và hoạt động tương tác. Qua đó, những cảnh báo về thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với cộng đồng.

Tiểu phẩm sân khấu hoá tái hiện những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma tuý. Ảnh: BTC

Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an Thành phố tổ chức, theo phân công của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh. Trong quý IV/2026, chương trình triển khai 12 suất diễn lưu động tại các trường học và khu dân cư.

Một trong những nội dung chính của chương trình là tiểu phẩm sân khấu hóa “Chuyến hàng lật mặt” gồm phần 1 và phần 2, tái hiện những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy nhằm lôi kéo người lao động và thanh thiếu niên vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Các tiết mục ca múa nhạc mang tinh thần trẻ trung sôi động tại chương trình. Ảnh: BTC

Thông qua các tình huống có nhân vật và diễn biến cụ thể, tiểu phẩm cảnh báo những cạm bẫy được che giấu dưới lời mời gọi về công việc, tiền bạc và lợi ích vật chất. Đây cũng là những tình huống người xem có thể gặp trong đời sống, đòi hỏi mỗi người phải nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, nhất là khi được đề nghị tham gia vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh tiểu phẩm, chương trình có các tiết mục ca múa nhạc hướng đến tinh thần tuổi trẻ và trách nhiệm cộng đồng, gồm “Xin chào Thành phố” (sáng tác Châu Đăng Khoa), ca khúc chủ đề “Pháo đài văn minh -Thành phố nghĩa tình” (sáng tác Lê Đức Pháp), “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (sáng tác Nguyễn Văn Chung) và “Vì bình yên Thành phố” do Yongdy sáng tác, biểu diễn, với phần múa minh họa của Vũ đoàn Sen Trắng.

Các em học sinh hào hứng theo dõi và tương tác cùng các nghệ sĩ. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, nghệ thuật ảo thuật cũng được đưa vào chương trình thông qua tiết mục tương tác của nghệ sĩ Đức Joker, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảo thuật Quốc tế VMA của Mỹ tại Việt Nam. Sử dụng kỹ thuật đánh lừa thị giác và sự chú ý, tiết mục lồng ghép thông điệp cảnh báo về những thủ đoạn che giấu, ngụy trang các loại ma túy mới.

Việc kết hợp kịch nói, âm nhạc và ảo thuật giúp nội dung tuyên truyền được thể hiện qua nhiều hình thức, tạo sự chú ý và tăng khả năng tiếp nhận của người xem, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn, chương trình còn dành thời lượng cho hoạt động tuyên truyền chuyên đề. Lực lượng PC04 - Công an Thành phố cùng Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên Thành phố” trực tiếp cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác trước những tình huống có nguy cơ.

Tiết mục ảo thuật mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho các em học sinh. Ảnh: BTC

Thông qua hoạt động giao lưu, đố vui kiến thức có thưởng, học sinh và người dân có cơ hội đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Hình thức này góp phần khuyến khích người tham dự chủ động tìm hiểu, củng cố kiến thức và vận dụng vào những tình huống thực tế.

Ngoài sân khấu biểu diễn, Ban tổ chức bố trí không gian truyền thông cộng đồng, giới thiệu các mẫu vật mô phỏng nhằm giúp người dân nhận diện một số loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang của tội phạm. Cùng với đó, triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy được tổ chức, kết hợp hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu tại 12 xã, phường.

Mỗi suất diễn có thời lượng khoảng 70 phút, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, cung cấp kiến thức chuyên đề và giao lưu với người tham dự.

Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn thông tin và giải đáp thắc mắc của các em học sinh. Ảnh: BTC

Việc sử dụng nghệ thuật và các phương tiện truyền thông gần gũi với giới trẻ trong tuyên truyền phòng, chống ma túy cũng đã được triển khai tại một số cơ sở giáo dục. Tháng 5/2026, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) tham gia cuộc thi thực hiện phim ngắn TikTok, sử dụng diễn xuất và ngôn ngữ hình ảnh để truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy.

Những hình thức này mở rộng cách tiếp cận trong giáo dục phòng ngừa, giúp người trẻ không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tham gia sáng tạo, chia sẻ thông điệp và nâng cao trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Theo kế hoạch, 12 suất diễn của chương trình “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình” được tổ chức từ ngày 4/11 đến 1/12/2026 tại các trường học và khu dân cư thuộc phạm vi phụ trách của Tổ Công tác số 10, Ban Chỉ đạo 26/TP.

Ba suất diễn đầu tiên đã được tổ chức tại Trường THCS Tân Hải (phường Tân Hải) chiều 4/11, Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ) sáng 5/11 và Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Long Hương) chiều 5/11.

Các suất diễn tiếp theo dự kiến diễn ra tại Trường THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành) sáng 11/11, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc (phường Tân Phước) chiều 11/11, Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền) sáng 12/11 và Công viên xã Nghĩa Thành chiều 12/11, cùng các địa điểm tiếp theo theo kế hoạch.

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo mục tiêu của Thành phố, đến cuối năm 2029, 100% xã, phường, khu phố, ấp và khu dân cư phấn đấu đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, tiếp tục duy trì trong năm 2030. Trong đó, tuyên truyền tại trường học và khu dân cư là một trong những giải pháp phòng ngừa từ cơ sở, góp phần giúp học sinh, thanh thiếu niên và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, từ chối những lời dụ dỗ, lôi kéo liên quan đến ma túy.