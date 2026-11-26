Cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú hỗ trợ người dân làm căn cước công dân trong Ngày hội công dân số năm 2026.

Chiều 26/11, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số theo Kế hoạch số 40-KH/BCĐTP, Trung tâm tập trung vào ba nhóm công việc gồm hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và triển khai nền tảng số dùng chung.

Trong đó, Hệ thống chỉ đạo, điều hành cấp xã là một trong những hạng mục đã triển khai trên toàn địa bàn. Hiện nay, hệ thống này đã được triển khai tại 168/168 xã, phường, đặc khu, với các bảng theo dõi mẫu cho 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Qua hệ thống, chính quyền cơ sở có thể theo dõi các chỉ tiêu phục vụ điều hành trên môi trường số, từng bước giảm khâu tổng hợp thông tin thủ công.

Về hạ tầng, Trung tâm đã hoàn thành xử lý và chuyển 37.614 chữ ký số đến các sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. Thành phố cũng hoàn thành lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, thiết bị hội nghị trực tuyến và an toàn thông tin cho 434 đầu mối. Các đơn vị được trang bị gồm UBND cấp xã, các trung tâm phục vụ hành chính công và các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội.

Trung tâm hiện duy trì vận hành 13 nền tảng, hệ thống trọng yếu. Trong số đó có hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản và điều hành, Cổng 1022, thư điện tử công vụ, bản đồ số và Cổng dữ liệu Thành phố. Nền tảng điều hành thông minh (IOC) đã tích hợp 14 cơ sở dữ liệu chuyên biệt để phục vụ theo dõi 14 lĩnh vực trọng yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Nền tảng quản lý Chính quyền số đã hoàn thiện 17 tính năng, kết nối 6 hệ thống dùng chung và cấp 16.701 tài khoản cho 257 đơn vị. Với công tác lưu trữ, 155 đơn vị đã đăng ký sử dụng nền tảng số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử, với 570 tài khoản.

Ở nhóm tiện ích dành cho người dân, ứng dụng Công dân số TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2 triệu lượt tải, gần 1,7 triệu lượt đăng nhập qua VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác. Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng, kết quả học tập, hồ sơ sức khỏe điện tử và nhà ở xã hội. Ứng dụng cũng kết nối các chương trình khuyến mãi cuối năm thuộc chương trình kích cầu mua sắm Vibrant HCMC.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 27/11 đến 11/12, Thành phố dự kiến lấy ý kiến người dân qua ứng dụng Công dân số về trải nghiệm và mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp để phục vụ việc cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.