TP Hồ Chí Minh đưa hát bội và cải lương đến với học sinh phổ thông

Sáng 16/11, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khởi động các hoạt động Nghệ thuật học đường năm học 2026 - 2027, với chủ đề giới thiệu nghệ thuật hát bội và sân khấu cải lương. Đây là hoạt động thí điểm nhằm đưa nghệ thuật truyền thống vào môi trường giáo dục, giúp học sinh có cơ hội trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Tại chương trình, bên cạnh biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động như: tìm hiểu và thực hành vẽ, tô màu mặt nạ hát bội; khám phá nghệ thuật hóa trang, trang phục sân khấu cải lương; chụp ảnh cùng nhân vật sân khấu; giao lưu với nghệ sĩ và trực tiếp tìm hiểu các động tác biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật truyền thống.

Nhiều học sinh hào hứng khám phá những chiếc mặt nạ hát bội với màu sắc, đường nét hóa trang đặc trưng; quan sát trang phục sân khấu cải lương và trò chuyện với các nghệ sĩ. Đặc biệt, các em còn được trải nghiệm vẽ mặt nạ nhân vật hát bội, trực tiếp lên sân khấu thử những động tác biểu diễn như cưỡi ngựa, cách cười và hóa thân vào nhân vật trong các trích đoạn ngắn.

Chương trình khởi động các hoạt động Nghệ thuật học đường năm học 2026 - 2027 diễn ra sáng 16/11 tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giáo dục nghệ thuật trong học đường không chỉ hướng đến việc giúp học sinh được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật mà còn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cảm thụ, năng lực sáng tạo, bồi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương, đất nước và khả năng tiếp nhận các giá trị văn hóa.

Qua đây, học sinh từng bước hình thành tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc, biết trân trọng những sáng tạo nghệ thuật và có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống. Đồng thời, đây cũng là môi trường để phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, tạo cơ hội phát triển tài năng nghệ thuật trong tương lai.

Để triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Các tác phẩm được lựa chọn phải bảo đảm giá trị nghệ thuật, tư tưởng giáo dục và phù hợp với từng cấp học, độ tuổi.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân cũng được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đưa những tác phẩm có giá trị đến với học sinh, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật trong thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, thành phố tập trung triển khai các loại hình nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, gồm: Hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật dân gian, sân khấu kịch và các thể loại phim hoạt hình, phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Đây là bước triển khai thí điểm, đồng thời là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Phát triển Nghệ thuật học đường TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2035”, hướng đến xây dựng mô hình giáo dục nghệ thuật bài bản, lâu dài và có khả năng nhân rộng.

Học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động như: tìm hiểu và thực hành vẽ, tô màu mặt nạ hát bội, khám phá nghệ thuật hóa trang.

Các hoạt động được xây dựng theo hướng phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và khả năng cảm thụ nghệ thuật của học sinh từng cấp học; kết hợp hài hòa giữa thưởng thức, tìm hiểu, trải nghiệm và tương tác.

Các em học sinh rất vui khi trực tiếp tìm hiểu các động tác biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật truyền thống.

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong mỗi năm học. Với quy mô khoảng 1.490 điểm trường trên địa bàn thành phố, trong học kỳ I năm học 2026 - 2027, dự kiến triển khai hoạt động tại khoảng 500 điểm trường, từng bước mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng tổ chức trong các giai đoạn tiếp theo.