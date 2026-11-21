Các bảng trưng bày tại triển lãm “Bạc di sản – Mây thơm ngang đời” giới thiệu nghề chế tác bạc và văn hóa thưởng trà Việt.

Từ chiếc trâm cài, vòng tay đến bộ ấm chén chạm hoa văn, những vật dụng bằng bạc tại triển lãm “Bạc di sản - Mây thơm ngang đời” ở IDECAF gợi lại nếp sinh hoạt của nhiều thế hệ người Việt. Bên cạnh đồ dùng trong gia đình, triển lãm giới thiệu nén bạc, thoi bạc và tiền bạc qua các thời kỳ, giúp người xem hiểu cách người xưa sử dụng bạc để giao dịch và tích lũy.

Triển lãm do Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat phối hợp với IDECAF, Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt và Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn tổ chức. Người dân và du khách có thể tham quan miễn phí từ 9 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21 và 22/11.

Theo ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, đại diện ban tổ chức, triển lãm lấy chất liệu từ những món đồ gắn với đời sống gia đình, như nén bạc ông bà để dành, chiếc vòng đầu đời của trẻ nhỏ hay bộ ấm dùng để tiếp khách. Từ những vật dụng quen thuộc ấy, ban tổ chức muốn giới thiệu với người xem vai trò của bạc trong đời sống người Việt.

Hình ảnh bộ ấm chén bạc chạm hoa văn được giới thiệu trong không gian triển lãm tại TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những vật dụng gắn với nếp nhà, triển lãm còn giới thiệu cách người thợ đưa hình ảnh trống đồng và truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên vào các mẫu bạc miếng mỹ nghệ. Họa tiết trống đồng cũng là nguồn cảm hứng cho bộ “Đông Sơn Tụ Bảo”, được thực hiện với số lượng 500 bộ. Một số mẫu bạc miếng khác khắc hình Bà Triệu, Ngô Quyền và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khách tham quan còn có thể chọn họa tiết hoa sen, sóng nước hoặc chữ Phúc, rồi thử khắc tên lên vòng bạc dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Ông Phan Nhật Thanh Trí, Giám đốc sản xuất Ancarat, cho biết doanh nghiệp đang phát triển các sản phẩm như vòng tay, ấm và chén bạc, trong đó nghệ nhân trực tiếp chế tác các chi tiết.

Tại không gian trà Việt, những chiếc ấm bạc được dùng để giới thiệu cách pha và thưởng trà. Theo ông Trần Công Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt, những vật dụng như trâm cài, vòng tay hay ấm trà giúp di sản hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày. Buổi thưởng trà cũng là dịp để người tham dự gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện về nếp sống Việt.

Biểu diễn sắc phục 54 dân tộc anh em tại Lễ hội văn hóa 'Dấu sắc Việt' 2026.

Cùng ngày, Lễ hội Văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh với tiết mục trình diễn sắc phục của 54 dân tộc. Lễ hội kéo dài đến ngày 24/11, có 7 không gian trải nghiệm để công chúng thử làm đồ thủ công cùng nghệ nhân, xem triển lãm, nghe nhạc dân tộc và thưởng thức ẩm thực.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, cho biết lễ hội sẽ được tổ chức thường niên vào tháng 11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn năm nay là chương trình “Đôi tay Việt”, tôn vinh những người đang gìn giữ và tiếp nối nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống.