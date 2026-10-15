TP. Hồ Chí Minh đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng

Khi nhắc đến các concert, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang không chỉ nói về những sân khấu đông người. Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 (mở rộng) mới đây, ông dẫn các chương trình “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Tổ quốc trong tim” để cho thấy sức hút của các chương trình âm nhạc quy mô lớn. Theo ông, Thành phố không nên chỉ có các show dành cho giới trẻ, mà cần thêm chương trình về truyền thống và đất nước. Ông cũng nhắc đến đề xuất của một nhà đầu tư tổ chức chương trình vào dịp năm mới 2027. Điều quan trọng là Nhà nước và người dân cùng tham gia, để sự kiện không chỉ tạo doanh thu bán vé. Người đến xem còn lưu trú, ăn uống, mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác tại Thành phố.

Đó là cách nhìn công nghiệp văn hóa trong mối liên hệ với du lịch, thương mại và kinh tế tiêu dùng. Một chương trình biểu diễn có sức hút sẽ kéo theo nhu cầu về sản xuất sự kiện, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền thông, vận tải, lưu trú và bán lẻ. Giá trị kinh tế vì thế không chỉ nằm ở đêm diễn, mà còn lan sang cả chuỗi dịch vụ.

Màn diễu binh ấn tượng tại chương trình “Tổ quốc trong tim” tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 40.000 khán giả đến xem tại sân khấu chính.

Từ sức hút khán giả đến thị trường văn hóa

Phát biểu của Bí thư Thành ủy gợi mở một hướng đi: Thành phố cần tạo được những hoạt động văn hóa có sức hút thường xuyên, thay vì chỉ dựa vào một số sự kiện nổi bật. Nếu lịch biểu diễn đa dạng, chất lượng được bảo đảm và dịch vụ đi kèm được tổ chức tốt, các chương trình có thể trở thành lý do để du khách đến thành phố, ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

TP. Hồ Chí Minh có nền tảng để theo đuổi hướng đi này. Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14% mỗi năm. Lĩnh vực này có khoảng 17.670 doanh nghiệp, tạo việc làm trực tiếp cho 97.000 lao động.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 7,2% GRDP. Đề án phát triển ngành xác định 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo và du lịch văn hóa.

Mục tiêu này đòi hỏi công nghiệp văn hóa phát triển chuyên nghiệp hơn. Một bộ phim không chỉ dừng ở doanh thu phòng vé; một chương trình biểu diễn cũng không nên chỉ tạo hiệu ứng trong một đêm. Khi có hệ thống phân phối, bản quyền, sản phẩm phái sinh và dịch vụ du lịch kết nối, giá trị sáng tạo có thể được khai thác lâu dài hơn.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 7,2% GRDP.

Việc UNESCO ghi danh TP. Hồ Chí Minh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh ngày 31/10/2025, trở thành thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, mở thêm cơ hội quảng bá và hợp tác quốc tế. Nhưng danh hiệu chỉ trở thành lợi thế kinh tế khi đi cùng năng lực sản xuất, nhân lực và hạ tầng đủ sức đón các dự án.

Cơ chế phải theo kịp sức sáng tạo

Mới đây, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, phân cấp, phân quyền hợp lý cho địa phương, tạo điều kiện phát huy tiềm năng và hình thành chuỗi giá trị trong lĩnh vực này.

Thành phố kiến nghị sớm hoàn thiện Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và làm rõ cơ chế quản lý các trung tâm, cụm, khu công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo. Đây là những điều kiện để doanh nghiệp có cơ sở đầu tư, còn cơ quan quản lý có căn cứ tổ chức và hỗ trợ ngành.

Bưu điện Trung tâm TP. Hồ Chí Minh luôn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Với sản phẩm sáng tạo, tài sản quan trọng nhiều khi không phải nhà xưởng hay máy móc, mà là tác phẩm, bản quyền và năng lực của con người. Nếu quyền tác giả không được bảo vệ, người sáng tạo khó thu lại giá trị từ sản phẩm. Nếu thiếu phim trường, trung tâm hậu kỳ hoặc địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn, Thành phố cũng khó giữ lại các dự án lớn và phát triển dịch vụ chuyên nghiệp.

Bởi vậy, cơ chế tài chính cần đi cùng hạ tầng và nhân lực. Thành phố định hướng tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người làm sáng tạo, để năng lực nghệ thuật gắn với sản xuất, công nghệ, tiếp thị và quản trị bản quyền. Khi môi trường đầu tư rõ ràng hơn, doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư; sản phẩm văn hóa cũng có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn.

Từ đề xuất tổ chức thêm concert đến mục tiêu để công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 7,2% GRDP vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đang định hình cách tiếp cận mới: xem văn hóa vừa là giá trị tinh thần, vừa là lĩnh vực có thể tạo việc làm, doanh thu và sức hấp dẫn cho đô thị. Thước đo không chỉ là số sự kiện được tổ chức, mà là khả năng hình thành thị trường thường xuyên, giữ lại giá trị từ sức sáng tạo và lan tỏa lợi ích sang du lịch, thương mại, dịch vụ. Khi Nhà nước tạo hành lang, doanh nghiệp đầu tư và người sáng tạo được bảo vệ, công nghiệp văn hóa mới có thể trở thành động lực tăng trưởng bền vững của Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh đã hình thành thị trường điện ảnh có quy mô đáng kể, với khoảng 930 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động và hơn 100 nhà sản xuất phim hoạt động thường xuyên, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Thành phố quy tụ nhiều doanh nghiệp sản xuất, phát hành và hệ thống rạp chiếu tư nhân, liên doanh thuộc nhóm hàng đầu cả nước. Các doanh nghiệp điện ảnh tư nhân đang từng bước chuyển từ mô hình sản xuất phim đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nội dung, làm chủ tài sản trí tuệ và dẫn dắt xu hướng tiêu dùng.