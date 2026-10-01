TP. Hồ Chí Minh: Đưa chuyển đổi số, dữ liệu số thành tiêu chí để đánh giá cấp xã đạt phát triển văn hóa toàn diện

TP. Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã (xã, phường, đặc khu) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2025-2030. Trong ảnh: Lễ hội Nghinh Ông TP. Hồ Chí Minh diễn ra tại địa bàn huyện Cần Giờ (cũ)

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 74/2026/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã (xã, phường, đặc khu) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2025-2030.

Bộ tiêu chí áp dụng đối với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2026.

Bộ tiêu chí mới ban hành gồm 10 nhóm tiêu chí lớn: Văn hóa ứng xử trong cộng đồng; thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở vật chất văn hóa tại cơ sở; hoạt động văn hóa cơ sở; di sản văn hóa; nhân lực quản lý văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình (bảo đảm 100% cán bộ chuyên trách và cán bộ trong hệ thống chính trị cấp xã được tập huấn kiến thức quản lý, điều phối chương trình).

Bộ tiêu chí có quy định rõ về sân chơi ngoài trời cho trẻ em... Trong ảnh: Một góc khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em tại một khu phố trên địa bàn phường Đông Hòa. Ảnh: Quang Phương

Đáng chú ý, nhóm tiêu chí về “Chuyển đổi số, dữ liệu số” quy định rõ: Cấp xã phải “đạt” tin học hóa hoàn toàn công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật; số hóa, chuẩn hóa và kết nối hệ thống dữ liệu văn hóa, di sản; thư viện cấp xã phải thực hiện số hóa, liên thông với hệ thống quản lý thông tin của thành phố hoặc hệ thống thư viện số quốc gia; 100% tỷ lệ các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn xã được tin học hóa, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Bộ tiêu chí phân ra các nhóm tiêu chí theo hướng từ cộng đồng, công sở đến gia đình, cá nhân. Cụ thể xây dựng nền tảng từ gốc (công sở với yêu cầu 100% đạt chuẩn văn hóa công vụ). Tiếp đó, làm cơ sở lan tỏa đến gia đình: trên 85% hộ gia đình được phổ biến kiến thức ứng xử, trên 80% thanh niên trước kết hôn được tư vấn kỹ năng gia đình cho thấy tư duy giáo dục tiền hôn nhân và xây dựng gia đình bền vững một cách khoa học.

Ngoài ra, các tiêu chí cũng hướng đến nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội khi đặt mục tiêu: Xã đạt chuẩn văn hóa toàn diện phải: Phát hiện và xử lý pháp luật từ 98% vụ bạo lực gia đình trở lên; đồng thời 100% người bị bạo lực phải được tiếp cận hỗ trợ nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, các tiêu chí trên cũng hướng đến thu hẹp khoảng cách đô thị và nông thôn khi đặt ra yêu cầu cấp xã đạt chuẩn văn hóa toàn diện phải đạt tỷ lệ 100% khu phố, ấp có Nhà văn hóa - Khu thể thao (với khu đô thị mới là 100% phải đạt chuẩn); từ 80% điểm cộng đồng có dụng cụ thể thao ngoài trời và khu vui chơi trẻ em…