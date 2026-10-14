TP Hồ Chí Minh đưa 106 cơ sở dữ liệu vào danh mục dùng chung

Giao diện Cổng dữ liệu TP Hồ Chí Minh.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 6750/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Danh mục gồm 106 cơ sở dữ liệu, được phân thành 6 nhóm: dữ liệu về con người; tổ chức; tài sản; đất đai và không gian địa lý; điều hành đô thị; hành chính, quản trị nội bộ và chỉ đạo điều hành.

Trong đó, nhóm dữ liệu về tài sản có 26 cơ sở dữ liệu, liên quan đến quản lý đấu giá, quỹ nhà ở, thị trường bất động sản, tài sản công, hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư công, FDI, ODA.

Nhóm dữ liệu về đất đai và không gian địa lý có 18 cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý đất đai, thông tin không gian và các lĩnh vực có liên quan.

Đối với nhóm dữ liệu về con người, thành phố đưa vào danh mục 17 cơ sở dữ liệu, gồm hộ tịch điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, trẻ em, bảo trợ xã hội, bảo hiểm, giáo dục và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Nhóm dữ liệu về tổ chức gồm 18 cơ sở dữ liệu; nhóm điều hành đô thị có 8 cơ sở dữ liệu; nhóm hành chính, quản trị nội bộ và chỉ đạo điều hành có 19 cơ sở dữ liệu.

Theo phân công, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu; đồng thời tham mưu điều chỉnh danh mục khi cần thiết.

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố chủ trì tích hợp các nguồn dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung, công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn.

Việc ban hành danh mục là cơ sở để thành phố tổ chức quản lý thống nhất các nguồn dữ liệu. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm cập nhật, chuẩn hóa và phối hợp kết nối, chia sẻ theo quy định.