TP Hồ Chí Minh dự kiến thu 1% giá trị chuyển nhượng nhà đất khu TOD

Theo dự thảo, khoản thu nhằm khai thác một phần giá trị gia tăng từ đất đai nhờ đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, phát triển đường sắt đô thị và điều chỉnh quy hoạch. Đối tượng thực hiện nghĩa vụ là tổ chức, cá nhân chuyển nhượng bất động sản thuộc trường hợp áp dụng theo quy định dự kiến.

Nhà đất chuyển nhượng lần đầu trong khu vực TOD dự kiến nộp 1% giá trị giao dịch.

Mức 1% được đề xuất trên cơ sở phân tích giá trị tăng thêm do TOD có thể chiếm 10-20% giá trị chuyển nhượng và Nhà nước điều tiết 5-10% phần tăng thêm này.

Dự thảo quy định nguyên tắc không điều tiết phần giá trị tăng do biến động thị trường hoặc hoạt động đầu tư của người dân. Nguồn thu trên sẽ nộp ngân sách nhà nước, hạch toán riêng và ưu tiên phát triển đường sắt địa phương, hạ tầng kết nối TOD.

Nghĩa vụ nộp 1% phát sinh tại lần chuyển nhượng đầu tiên đủ điều kiện kể từ thời điểm khu vực TOD bắt đầu áp dụng khoản thu. Khoản thu được thực hiện ngoài thuế chuyển nhượng bất động sản và nộp cùng thời điểm kê khai nghĩa vụ tài chính của giao dịch.

Việc thu tiền chỉ thực hiện một lần với mỗi bất động sản. TP Hồ Chí Minh không áp dụng hồi tố với các giao dịch đã hoàn thành hợp pháp trước thời điểm khoản thu có hiệu lực. Cơ quan chức năng cũng không áp dụng mức 1% với bất động sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng với phần giá trị đất tăng thêm do tăng diện tích sàn xây dựng nhằm tránh thu trùng.

Báo cáo đánh giá tác động cho thấy khoản thu này có thể đóng góp gần 20% tổng chi phí đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị. TP Hồ Chí Minh hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị khoảng 1.024 km và đang ưu tiên 10 dự án giai đoạn 2026-2030 để đạt mục tiêu 200 km.