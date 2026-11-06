TP. Hồ Chí Minh: Dự kiến hoàn thành quy tập đợt 2 tại công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 6/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 6/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 6/11, các lực lượng đã triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đối với đợt 2, riêng trong ngày 6/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 bộ kèm di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 6/11, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 249 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 57 bộ kèm di vật.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 980 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 364 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 947 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 980 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại Công viên Lê Thị Riêng dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Phạm vi triển khai tập trung tại Khu B và khu vực phía sau nhà truyền thống trong công viên. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm kỹ tại những vị trí đã khảo sát, thăm dò các rãnh mộ khác và mở rộng phạm vi đào tìm theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ.

Khi phát hiện hài cốt, lực lượng chuyên môn tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Các cơ quan chuyên môn, trường đại học phối hợp khảo sát, ứng dụng radar xuyên đất và thiết bị chuyên dụng nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời tổ chức lấy mẫu, bảo quản và bàn giao cho đơn vị giám định.

Cùng với công tác khai quật, các đơn vị chuẩn bị vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng.