TP Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 50% tiền lãi vay với nhà đầu tư bãi đỗ xe

UBND TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng, logistics, đến ngày 1/10. Việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Đầu tư bãi đậu xe ở TP Hồ Chí Minh dự kiến được hỗ trợ 50% lãi vay.

Dự thảo đề xuất nhà đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay đối với dự án đầu tư xây dựng, khai thác bãi đậu xe. Mức hỗ trợ bằng 50% số tiền lãi vay phải trả đối với khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (HIFC), tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay vốn nhưng không quá 5 năm.

UBND TP Hồ Chí Minh được quyền quy định tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc tổ chức khai thác đối với các dự án bãi đỗ xe được đầu tư theo quy hoạch để bảo đảm hiệu quả đầu tư khai thác công trình.

Đồng thời, quyết định danh mục các tuyến đường, vỉa hè (hè phố) của đường phố chính đô thị, quốc lộ (trong khu vực đô thị), quỹ đất công chưa khai thác để tổ chức trông giữ xe tạm thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Bên cạnh việc khuyến khích đầu tư bãi đỗ xe, một trong những điểm mới đáng chú ý nhất tại dự thảo là việc đơn giản hóa thủ tục giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án hạ tầng kỹ thuật và đường bộ.

TP Hồ Chí Minh được quyền quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần độc lập ngay trong Báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cấp xã làm chủ đầu tư, không phân biệt nhóm dự án hay nguồn vốn. TP Hồ Chí Minh cũng sẽ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu phục vụ GPMB như tư vấn, thi công phá dỡ công trình.

Song song, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để xây dựng các công trình hạ tầng công cộng ngoài ranh giới dự án, nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ.