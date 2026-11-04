TP Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nhân lực chất lượng cao 6 lĩnh vực trọng điểm

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển thành phố, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Dự thảo Nghị quyết gồm 17 điều, quy định cơ chế, chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức trong nước, nước ngoài có chức năng đào tạo, bồi dưỡng.

Thành phố xác định 6 nhóm lĩnh vực đào tạo trọng điểm gồm: y tế chuyên sâu, y - sinh công nghệ cao và dược phẩm; giáo dục, đào tạo và sư phạm; đô thị thông minh, hạ tầng, giao thông và quy hoạch; tài chính, ngân hàng, thương mại và quản trị doanh nghiệp; văn hóa, du lịch chất lượng cao, thể thao và kinh tế di sản; công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Thành phố xác định 6 nhóm lĩnh vực đào tạo trọng điểm, người học thuộc kế hoạch, chương trình sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Về phương thức lựa chọn cơ sở đào tạo, dự thảo đề xuất thực hiện giao nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý có đủ năng lực; đặt hàng trong trường hợp đơn vị trong nước chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, chương trình đào tạo ở nước ngoài được thiết kế riêng hoặc nhiệm vụ cấp bách. Trường hợp không đủ điều kiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, việc lựa chọn cơ sở đào tạo được thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định pháp luật.

Dự thảo cũng quy định cơ chế xác định đơn giá đặt hàng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc mức học phí, đơn giá công khai của các cơ sở tự chủ. Đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam, kinh phí được xác định theo các cấu phần trong nước và nước ngoài, căn cứ hóa đơn giao dịch thực tế và tỷ giá Ngân hàng Vietcombank.

Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách chi thường xuyên hằng năm của thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là người học thuộc kế hoạch, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Việc hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp ngân sách; trường hợp người học thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách thì áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.

Người học và cơ sở đào tạo có trách nhiệm thực hiện các cam kết về nghĩa vụ phục vụ, tiêu chuẩn đầu ra. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ hoặc bỏ học, người học phải bồi hoàn kinh phí thực tế đã được hỗ trợ theo quy định. Dự thảo đồng thời đề xuất chính sách giảm mức bồi hoàn đối với nữ giới và người dân tộc thiểu số khi thực hiện cam kết.

Dự thảo Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế linh hoạt để thành phố chủ động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo nhu cầu thực tiễn, tập trung vào các ngành công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vi mạch, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, tài chính quốc tế và đô thị thông minh. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và thị trường lao động; đồng thời tạo điều kiện huy động năng lực đào tạo trong nước và quốc tế, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm.

Dự kiến sau khi hoàn tất các bước lấy ý kiến, tham vấn, phản biện xã hội và thẩm định, dự thảo Nghị quyết sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua trong tháng 12/2026. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 12/11/2026.