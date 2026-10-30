TP. Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung 1.800 tỷ cho quỹ đầu tư mạo hiểm

Ảnh minh họa. Ảnh: Trịnh Cường.

Tại cuộc họp thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết do UBND TP. Hồ Chí Minh trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã xem xét các nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết về phát hành trái phiếu, vay từ các tổ chức tài chính trong nước và bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung tối đa 1.800 tỷ đồng vốn ngân sách cho Quỹ đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn 2027 - 2035, hướng tới nâng quy mô vốn điều lệ của Quỹ lên 5.000 tỷ đồng.

BỔ SUNG VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM VỚI HUY ĐỘNG VỐN TƯ NHÂN

Đối với dự thảo nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Trọng Tuyên báo cáo cơ sở đề xuất, lộ trình tăng vốn và cơ chế phối hợp giữa nguồn ngân sách với vốn của khu vực tư nhân.

Theo hồ sơ trình, Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10/4, với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Trong đó, vốn tư nhân là 300 tỷ đồng, chiếm 60%.

UBND Thành phố đề xuất ngân sách góp bổ sung tối đa 200 tỷ đồng mỗi năm, với tổng mức bổ sung không quá 1.800 tỷ đồng trong giai đoạn 2027 - 2035. Cùng với 200 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia ban đầu, tổng vốn nhà nước góp vào Quỹ đến năm 2035 tối đa 2.000 tỷ đồng, phù hợp với định hướng đưa quy mô vốn điều lệ của Quỹ lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng.

Theo đề án được viện dẫn trong tờ trình, việc bổ sung vốn nhà nước sẽ gắn với kết quả huy động vốn từ khu vực tư nhân. Trường hợp vốn tư nhân huy động chưa đạt mức dự kiến, phần vốn nhà nước được tính theo tỷ lệ đối ứng. Ngược lại, nếu vốn tư nhân huy động vượt mức dự kiến, vốn nhà nước góp bổ sung vẫn tối đa 200 tỷ đồng mỗi năm.

Việc bố trí vốn cho Quỹ cần được xem xét trong tổng thể nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với khả năng huy động vốn tư nhân. Các nội dung cần làm rõ gồm tiến độ góp vốn, nhu cầu sử dụng vốn, cơ chế quản trị, phương thức đánh giá danh mục đầu tư và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước.

Đối với hoạt động đầu tư mạo hiểm có thời gian hoàn vốn dài, các đại biểu cũng lưu ý cần xây dựng phương thức đánh giá hiệu quả phù hợp. Việc đánh giá cần gắn với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thu hút nguồn lực xã hội, đồng thời bảo đảm cơ chế kiểm soát rủi ro và trách nhiệm giải trình.

ĐA DẠNG HÓA KÊNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

Cũng tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo, thông tin hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh và vay từ các tổ chức tài chính trong nước để huy động vốn triển khai các dự án đầu tư của Thành phố.

Theo hồ sơ trình, trước khi sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh đã phát hành 30.112 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư hạ tầng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố được giao tổng mức vay trong nước 24.606,4 tỷ đồng nhưng không thực hiện phát hành trái phiếu, căn cứ tình hình thu ngân sách, nhu cầu cân đối vốn và khả năng giải ngân đầu tư công.

Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố dự kiến vay tối đa 49.291 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách. Trong đó, vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại là 17.559 tỷ đồng, vay trong nước là 31.732 tỷ đồng, dự kiến thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Dự thảo nghị quyết hướng đến đa dạng hóa công cụ huy động vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư hệ thống đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông, các công trình kết nối vùng, môi trường và chuyển đổi số. Nguồn vốn huy động được tập trung vào ngân sách Thành phố, quản lý và sử dụng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND Thành phố có trách nhiệm bố trí nguồn thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan.

Thảo luận nội dung này, các đại biểu tập trung làm rõ sự cần thiết của từng công cụ huy động vốn, phạm vi điều chỉnh và những nội dung cụ thể hóa cơ chế được giao cho Thành phố. Đặc biệt, việc quy định nhiều loại trái phiếu cần đi cùng sự phân định rõ về mục đích phát hành, điều kiện áp dụng, dự án sử dụng vốn và trách nhiệm thanh toán

Từ thực tế Thành phố không phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2021 - 2025, vấn đề đặt ra là xác định nhu cầu vay sát với khả năng thực hiện dự án. Phương án huy động cần dựa trên danh mục dự án đủ điều kiện, tiến độ giải ngân và kế hoạch trả nợ, tránh phát sinh chi phí vốn khi nguồn vốn huy động chưa được đưa vào sử dụng.

Đối với trái phiếu xanh, cần làm rõ yêu cầu đối với danh mục dự án, việc theo dõi sử dụng vốn và công bố thông tin, bảo đảm mục tiêu môi trường được thể hiện trong quá trình triển khai.