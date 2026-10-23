TP Hồ Chí Minh: Dự báo triều cường vượt báo động 3 từ ngày 26 - 28/10

Triều cường thường gây ngập tại một số khu vực trũng ở TP Hồ Chí Minh (ảnh minh họa).

Ngày 22/10/2026, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết mực nước cao nhất ngày tại phần lớn trạm trên các sông, kênh rạch khu vực TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lên trở lại trong những ngày tới.

Đỉnh triều của đợt này được dự báo xuất hiện từ ngày 26/10 đến 28/10/2026, tương ứng ngày 17 đến 19 tháng 9 âm lịch. Thời điểm triều đạt đỉnh vào khoảng 5 - 7 giờ và 17 - 19 giờ mỗi ngày.

Theo dự báo, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,70 - 1,75m, vượt báo động 3 từ 0,10 - 0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có khả năng đạt 1,80 - 1,85m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,20 - 0,25m.

Trước đó, đến 7h ngày 22/10/2026, mực nước thực đo tại trạm Nhà Bè là 1,34m, trạm Phú An 1,30m và trạm Thủ Dầu Một 1,52 m. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định mực nước đỉnh triều trong 24 giờ qua nhìn chung lên chậm và ở mức thấp, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông; ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.