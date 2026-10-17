TP Hồ Chí Minh dự báo còn 5 đợt triều cường cao

Đường Trần Xuân Soạn thường xuyên ngập nặng do triều cường.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều tình huống thiên tai phức tạp. Ngoài các đợt triều cường, địa bàn có thể xuất hiện mưa to, mưa trái mùa, dông, sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, tài sản và hoạt động sản xuất.

Trong 9 tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2 đợt triều cường vượt báo động 3, với mực nước trên 1,60 m. Thành phố dự báo từ nay đến cuối năm còn 5 đợt triều cường có mực nước dâng cao, có thể gây ngập tại một số khu vực.

Báo cáo cũng cho biết tình hình xâm nhập mặn trong 9 tháng qua thấp hơn trung bình nhiều năm; thành phố chưa ghi nhận sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển.

Tuy nhiên, nguy cơ ngập vẫn cần được lưu ý, nhất là khi mưa lớn xuất hiện trùng với thời điểm triều cường. Đây là yếu tố có thể làm giảm khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch.

Trước dự báo thời tiết và thủy văn còn diễn biến phức tạp, TP Hồ Chí Minh đang xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn cho mùa khô 2026 - 2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp do thiên tai.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo; có biện pháp bảo vệ người và tài sản khi mưa dông, gió giật mạnh hoặc triều cường dâng cao.