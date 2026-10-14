TP. Hồ Chí Minh: Dòng người đội nắng tiễn đưa 731 Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Người dân đội nắng đứng 2 bên đường Trường Sơn trước cổng Công viên Lê Thị Riêng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh Hoa Lê

Người dân ngóng đợi đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đi qua. Ảnh Hoa Lê

Rất đông cựu chiến binh, cán bộ, viên chức, người dân, học sinh đứng bên đường Điện Biên Phủ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Nguyễn Tuấn

Người dân đứng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ. Ảnh Nguyễn Tuấn

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bàn Cờ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về tổ quốc. Ảnh Nguyễn Tuấn

Hội Phụ nữ phường Bàn Cờ cầm hoa cúc trắng và cờ tổ quốc đừng bên đường Điện Biên Phủ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Nguyễn Tuấn

Đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đi qua giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ giữa dòng người đứng tiễn đưa hai bên đường. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Người dân đứng trang nghiêm hai bên đường Điện Biên Phủ khi đoàn xe trở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đi qua. Ảnh Nguyễn Tuấn

Tại khu vực Khu du lịch Suối Tiên, đông đảo cựu chiến binh, người dân phường Tăng Nhơn Phú mang theo hoa cúc trắng, đứng thành hàng dọc bên đường Võ Nguyên Giáp chờ đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Dũng

Cán bộ, chiến sĩ, thanh niên đứng hai bên đường vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Thạc Hiếu

Người dân cắm hoa cúc trắng dọc đường Võ Nguyên Giáp sau khi đoàn xe đi qua nhằm thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Quang Phương

Clip: Đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đi giữa dòng người tiễn đưa 2 bên đường