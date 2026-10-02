TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lại giao thông để thi công tuyến Metro số 2

Dự án Tuyến tàu điện ngầm số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 10 nhà ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng đã chính thức được TP Hồ Chí Minh cho khởi công vào ngày 15/1. Hợp đồng gói thầu EPC cũng đã được ký kết vào ngày 8/4 vừa qua.

Theo BQL ĐSĐT TP Hồ Chí Minh, sau gần 6 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng EPC, tổng thầu EPC là Liên danh giữa Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited đã tập trung đẩy nhanh các công tác khảo sát, thiết kế, tổ chức giao thông và thi công hiện trường.

Phần diện tích mặt đường khá lớn được rào chắn để phục vụ thi công.

Hiện công tác khảo sát xây dựng triển khai sau thiết kế kỹ thuật tổng thể đã được nhà thầu hoàn thành với tổng cộng 506 lỗ khoan tại 11 nhà ga, các đoạn thi công bằng máy đào hầm TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, ga trên cao, đoạn cầu cạn, đường dẫn vào depot và khu vực depot.

Trong tháng 9 vừa qua, BQL ĐSĐT đã phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây tại các ga ST04 - Hòa Hưng và ST06 - Phạm Văn Hai. Trước đó, trong tháng 5 thiết kế hạng mục tường vây tại các ga ST05 - Lê Thị Riêng và ST10 - Phạm Văn Bạch đã được phê duyệt. Hồ sơ thiết kế của các nhà ga còn lại đang được tập trung hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công đồng loạt trong năm 2026.

Việc tổ chức đồng loạt nhiều mũi thi công trên đường cũng khiến tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng tại các tuyến đường trên. Do đó tổng thầu EPC đã hoàn thành công tác phân luồng giao thông tại các ga ST04 - Hòa Hưng, ST05 - Lê Thị Riêng, ST06 - Phạm Văn Hai, ST09 - Bà Quẹo và ST10 - Phạm Văn Bạch. Công tác chuẩn bị phân luồng, rào chắn thi công tại ga ST02 - Tao Đàn và ga ST07 - Bảy Hiền đang được khẩn trương triển khai, dự kiến thực hiện vào ngày 10/10 tới.

Hiện Sở Xây dựng đã có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tại các ga nêu trên. Đối với các ga còn lại gồm ST01 - Bến Thành, ST03 - Dân Chủ và ST08 - Nguyễn Hồng Đào, các phương án liên quan đang tiếp tục được hoàn thiện.

Ùn tắc phương tiện trên một đoạn đường ở TP Hồ Chí Minh.

Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh, công tác mở rộng lòng đường tạm và lắp đặt rào chắn được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực. Bề rộng lưu thông tại các vị trí thi công cũng được tính toán nhằm duy trì khả năng lưu thông và bảo đảm lối tiếp cận phục vụ sinh hoạt, kinh doanh của người dân. BQL ĐSĐT đã yêu cầu tổng thầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7, phối hợp với lực lượng chức năng tại các giao lộ trọng điểm, đồng thời theo dõi lưu lượng thực tế để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, hiện công tác thi công các hạng mục chính đang được tổng thầu đồng loạt triển khai tại hiện trường. Trong đó, ga ST05 - Lê Thị Riêng, tường dẫn đạt khoảng 42%, tường vây đã thi công đạt 46%; ga ST06 - Phạm Văn Hai nhà thầu đã thi công đào tường dẫn đạt khoảng 37%; ga ST10 - Phạm Văn Bạch thi công tường dẫn đạt 43%... tại các ga ST02 - Tao Đàn và ga ST07 - Bảy Hiền, tổng thầu EPC cũng đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9 vừa qua.

Nhà thầu thi công tại một nhà ga.

Theo BQL ĐSĐT, mục tiêu thành phố đặt ra là năm nay sẽ tập trung đẩy mạnh thi công các hạng mục quan trọng. Tháng 10/2027 máy đào hầm TBM đầu tiên sẽ được vận hành, bắt đầu việc đào hầm; tháng 3/2029 sẽ hoàn thành kết cấu chính các nhà ga trên tuyến; cuối năm 2029 hoàn thành lắp đặt đường ray tuyến chính và depot; cuối năm 2030 sẽ hoàn thành nghiệm thu, bàn giao công trình và đưa tuyến vào vận hành khai thác thương mại phục vụ hành khách.

Để hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường khi tuyến tàu điện ngầm số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương được tăng tốc thi công, ngày 2/10 BQL ĐSĐT thành phố đã công bố phương án tổ chức giao thông tại các khu vực thi công nhà ga đã được phê duyệt.

Theo phương án này, nhiều tuyến đường sẽ được tổ chức lưu thông 1 chiều hoặc cấm xe ô tô lưu thông kèm theo lộ trình thay thế. Ngoài ra, nhiều đoạn vỉa hè cũng sẽ được cải tạo để tăng cường khả năng di chuyển của xe máy. Do đó người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua lại những khu vực này cần chú ý biển báo, biển chỉ dẫn mới được lắp đặt.