TP Hồ Chí Minh: Đồng hành, nâng đỡ người tái hòa nhập cộng đồng

Đa dạng hóa tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật ngay từ cơ sở

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là "chiếc cầu nối" quan trọng giúp người tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật và phòng ngừa nguy cơ tái phạm, Công an TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận đã chủ động triển khai nhiều hội nghị tuyên truyền sinh động, thiết thực.

Thượng tá Lê Anh Đại, Trưởng Công an phường Tân Thành phát biểu tại hội nghị.

Ngày 24/9, Công an phường Tân Thành đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác THNCĐ, thi hành án hình sự tại cộng đồng, quản lý sau cai nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nội dung phổ biến pháp luật về quản lý, giám sát, giáo dục, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, về công tác THNCĐ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy… luôn được cập nhật thường xuyên, sát thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Công an phường Lái Thiêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng...

Tại phường Lái Thiêu, Công an phường cũng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trọng tâm, đặc biệt là Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác THNCĐ và Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù.

Lực lượng Công an còn lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, cảnh báo tác hại hiểm họa ma túy, khuyến khích mỗi người hoàn lương kiên quyết nói "Không" với tệ nạn xã hội.

Công an phường Lái Thiêu lồng ghép tuyên truyền các chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù và Luật Phòng, chống ma túy...

Tại hội nghị diễn ra ở phường Phú Định, cán bộ Phòng Tham mưu Công an thành phố đã tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống ma túy cùng mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai các chuỗi Hội nghị gặp gỡ, tư vấn và hỗ trợ người THNCĐ trên địa bàn thành phố tại các khu vực Trung tâm, Cơ sở 1 và Cơ sở 2.

Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức các hội nghị tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn đối với người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù...

Tại các buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố cùng các phòng nghiệp vụ, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho từng trường hợp.

Đối với người THNCĐ, lãnh đạo Công an thành phố gửi gắm thông điệp mong muốn các anh, chị xóa bỏ mặc cảm, vượt qua khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực lao động để tự đứng vững trên đôi chân của mình, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ, tư vấn và hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Công an cơ sở tại TP Hồ Chí Minh còn tham mưu triển khai mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe, Tuyên truyền, Hỗ trợ người dân”. Định kỳ ngày thứ Bảy tuần đầu tiên hàng tháng, cán bộ Công an cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đến tận các tuyến đường, con hẻm để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các hoàn cảnh yếu thế, trong đó có người THNCĐ.

Nhiều mô hình hiệu quả như mô hình “5+1”, mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (được Bộ Công an khen thưởng) tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn sâu sắc.

Tạo sinh kế bền vững: Đòn bẩy tín dụng và đào tạo nghề

Năm 2025, thành phố đã tiếp nhận 2.243 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, hỗ trợ 435 người có việc làm ổn định và 80 người được vay vốn.

Thông tin tuyên truyền chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đặc biệt, sự hợp tác giữa Công an TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã mở ra cơ hội hoàn lương rõ nét.

Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã giải ngân 34.435 triệu đồng cho 470 lượt người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh tại 128 xã, phường, đặc khu. Điều đáng mừng là các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn (đã thu hồi 5.216 triệu đồng, chưa phát sinh nợ quá hạn), chứng minh hiệu quả thiết thực và tinh thần trách nhiệm cao của người hoàn lương.

Công tác đào tạo nghề và kết nối việc làm cũng ghi nhận bước tiến quan trọng. Ngày 21/9, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (thuộc Cục Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - C11, Bộ Công an, đóng trên địa bàn phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh) đã chính thức ra mắt Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an, với học viên của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Tại lễ ra mắt, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11, Bộ Công an nhấn mạnh: Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ không chỉ là giáo dục nghề nghiệp thuần túy, mà là nhiệm vụ nhân văn cao cả, góp phần kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội.

Cục C11 yêu cầu Nhà trường mở rộng mô hình đào tạo gắn với thực tế, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để bảo đảm 100% học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định và được làm việc ngay để tự chủ tài chính và tái hòa nhập bền vững. Người học ra trường có việc làm ổn định sẽ hạn chế tối đa nguy cơ tái phạm tội và tái nghiện ma túy, mang lại bình yên cho từng gia đình và toàn xã hội…

Nhờ sự tuyên truyền kiên trì, xóa bỏ dần sự kỳ thị, phân biệt đối xử, người hoàn lương đã nhận được sự mở lòng, đón nhận từ gia đình và bà con xóm giềng. Tại các hội nghị, Ban tổ chức cũng đã trao hàng trăm phần quà động viên, biểu dương những cá nhân có quá trình phấn đấu tốt, tích cực lao động sản xuất.

Thực tiễn chứng minh, công tác tái hòa nhập cộng đồng chỉ thực sự bền vững khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ sự sát sao, quyết liệt nhưng giàu tình người của lực lượng Công an, cùng nguồn vốn chính sách, sự chung tay của các doanh nghiệp và sự bao dung của cộng đồng, nhiều người từng lầm lỡ đã vươn lên trở thành những công dân có ích, cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, bình yên và phát triển.