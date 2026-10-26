TP. Hồ Chí Minh dồn lực từ cơ sở cho đích đến tăng trưởng hai con số

Thu ngân sách phải bám sát tiến độ, vốn đầu tư công phải chuyển thành khối lượng thực hiện, những vướng mắc phải được xử lý kịp thời. Kết quả tại cơ sở cho thấy nỗ lực cụ thể hóa quyết tâm của thành phố; đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực điều hành, phối hợp và trách nhiệm thực thi trong chặng nước rút quý IV/2026.

Khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

*Tạo sức bật từ từng địa bàn

Ghi nhận tại xã Nhà Bè, tiến độ giải ngân đầu tư công được kiểm tra, đôn đốc hằng tuần, giúp lãnh đạo địa phương nắm sát tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hoặc đề xuất thành phố hỗ trợ. Theo ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè, tỷ lệ giải ngân sau hơn 9 tháng năm đạt trên 70%. Kết quả có được từ sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức và sự quan tâm tháo gỡ của lãnh đạo thành phố.

"UBND xã cũng đang chỉ đạo cho anh em tập trung, quyết tâm đưa nhiệm vụ giải ngân đầu tư công đạt 100% trước ngày 15/12/2026 để có thể đánh giá KPI ở mức cao nhất", ông Võ Phan Lê Nguyễn cho biết.

Việc xác định rõ thời hạn hoàn thành và gắn kết quả giải ngân với đánh giá hiệu quả công việc góp phần nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, thúc đẩy tiến độ xử lý và phối hợp thực hiện. Công tác kiểm tra cần đi liền với làm rõ nguyên nhân chậm trễ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ đề ra.

Cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xã Nhà Bè cũng tập trung cho nhiệm vụ thu ngân sách. Theo ông Võ Phan Lê Nguyễn, chỉ tiêu thành phố giao đầu năm là 1.400 tỷ đồng, sau đó được bổ sung. Địa phương duy trì giao ban hằng tuần, hàng tháng để theo dõi tiến độ, rà soát các nguồn thu; phấn đấu sớm vượt chỉ tiêu ban đầu, tạo đà hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách sau điều chỉnh.

Tương tự, tại xã Hiệp Phước, đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 71,4%, vượt yêu cầu 70% trong quý III; thu ngân sách 9 tháng đầu năm cơ bản đạt 90% chỉ tiêu thành phố giao. Theo bà Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, kết quả này cho thấy sự tập trung của địa phương trong triển khai nhiệm vụ, tạo nền tảng để tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Với lợi thế về công nghiệp, cảng và logistics, xã Hiệp Phước xác định phát triển hạ tầng đồng bộ là điều kiện quan trọng để khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư. Bà Lê Thị Anh Thư cho biết, xã chủ động tranh thủ nguồn lực đầu tư của thành phố, vốn đầu tư công trung hạn và các chương trình mục tiêu nông thôn mới để từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển.

Địa phương đồng thời chú trọng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở xã hội và thiết chế văn hóa, hướng tới mục tiêu để người lao động lựa chọn xã Hiệp Phước làm nơi sinh sống, làm việc lâu dài. Gắn phát triển hạ tầng kinh tế với hạ tầng xã hội cũng là cách củng cố nguồn nhân lực cho tăng trưởng bền vững.

Cùng trong đà tăng tốc, xã Bình Hưng tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện triển khai đầu tư công. Theo ông Biện Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, thu ngân sách 9 tháng năm đạt 1.310 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục rà soát nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm, góp phần bảo đảm nguồn lực phát triển của thành phố.

Xã Bình Hưng là đơn vị mới thành lập, không có dự án chuyển tiếp. Vốn chuẩn bị đầu tư trong 9 tháng năm khoảng 2,8 tỷ đồng, đến quý III giải ngân đạt 99,7%. Nhiệm vụ tiếp theo là hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án, đấu thầu và chuẩn bị triển khai các công trình đầu tư công cho giai đoạn tới.

"Kế hoạch đầu tư công trung hạn của xã có 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 568 tỷ đồng, tập trung chỉnh trang hai khu dân cư, hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước và sửa chữa trường học. Việc chuẩn bị các dự án gắn với nhu cầu thiết yếu cho thấy nỗ lực của địa phương trong giải quyết những vấn đề hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống", ông Biện Ngọc Toàn nêu rõ.

Tại xã Hưng Long, ông Hà Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, thu ngân sách 9 tháng đạt trên 75%, tiệm cận 80%; giải ngân đầu tư công đạt hơn 70%. Dù kết quả giải ngân chưa đạt mức mong muốn, lãnh đạo xã tin tưởng có thể hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm trên cơ sở tiến độ và khối lượng công việc đang triển khai.

Kết quả thực hiện đầu tư công ở từng địa phương cần được xem xét trong tương quan quy mô vốn, tính chất dự án và khối lượng thực hiện. Tỷ lệ giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư quy mô nhỏ khác với tiến độ triển khai danh mục có nhiều công trình. Đánh giá sát thực chất giúp xác định đúng phần việc còn lại, tập trung xử lý những khâu còn chậm.

Với thu ngân sách, nhiệm vụ cuối năm đòi hỏi rà soát đầy đủ nguồn thu, theo dõi sát tiến độ; đồng thời, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Khả năng hoàn thành chỉ tiêu trước mắt cần gắn với nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, tạo nền tảng tài chính cho phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hơn 176 km đường ven sông Sài Gòn sau sáp nhập. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

* Quyết tâm phải chuyển thành năng lực thực thi

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tập trung giải pháp hoàn thành chỉ tiêu năm 2026; trong đó, quý IV phải đạt mức tăng trưởng GRDP 13,23% và giải ngân đầu tư công hoàn thành 100%. Thành phố đồng thời tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các dự án đi vào hoạt động thực chất.

Yêu cầu này đặt trách nhiệm điều hành trước "thước đo" rằng nguồn lực phải được đưa vào thực tế. Kế hoạch vốn được giao là điều kiện ban đầu, hiệu quả phát triển phụ thuộc vào khả năng triển khai, giải quyết vướng mắc và hoàn thành công việc.

Theo Sở Tài chính, thành phố đã thực hiện tám đợt điều chuyển vốn với tổng giá trị hơn 45.000 tỷ đồng, từ những dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang dự án giải ngân tốt, có khối lượng thực tế. Điều này thể hiện sự chủ động phân bổ nguồn lực theo khả năng thực hiện; đồng thời, các dự án chậm vẫn phải được làm rõ nguyên nhân để xử lý. Nếu không khắc phục điểm nghẽn, khó khăn có thể tiếp tục kéo dài sang kỳ kế hoạch sau.

Dưới góc nhìn chuyên gia, Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, đánh giá những điều chỉnh về cơ chế đất đai, bồi thường đang tạo thêm điều kiện thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công.

"Hiện nay, chúng ta đã có các nghị định ban hành kịp thời để tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật về đất đai. Điểm đặc biệt là chúng ta đã ban hành hệ số K để thực hiện công tác bồi thường. Hệ số này không nằm trong đơn giá, bảng giá đất do Nhà nước quy định, mà là một hệ số bổ sung ở ngoài, tùy theo từng dự án, từng khu vực. Từ yếu tố này, chúng ta có cơ chế để thực hiện công tác bồi thường, có biên độ để áp dụng cho những dự án cần thiết", Tiến sĩ Phạm Viết Thuận nhận định.

Cơ chế được tháo gỡ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức thực hiện. Phân cấp phải đi cùng năng lực xử lý công việc; hỗ trợ chuyên môn phải kịp thời. Cấp xã cần chủ động giải quyết phần việc thuộc thẩm quyền, nhận diện sớm những nội dung cần sở, ngành hỗ trợ để hạn chế chậm trễ trong quá trình phối hợp.

Cùng với hoàn thành kế hoạch năm, các địa phương đang chuẩn bị danh mục đầu tư trung hạn, hướng nguồn lực vào nhu cầu hạ tầng thiết yếu. Đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Phạm Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt cho biết, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 của xã được ưu tiên cho giao thông, thoát nước, chống ngập. Địa phương cũng đề xuất vốn bổ sung phòng học trước nhu cầu dân số gia tăng.

Tại xã Bình Chánh, định hướng đầu tư hạ tầng gắn với phát huy lợi thế cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương quan tâm giao thông liên vùng, giao thông nội bộ, xử lý điểm nghẽn tại khu vực đô thị hóa nhanh và đầu tư hệ thống thoát nước, chống ngập.

"Ngoài ra xã cũng tính đến việc dự báo nhu cầu tăng gia tăng dân số trong tương lai để rà soát, ưu tiên quỹ đất phục vụ cho giáo dục, y tế. Đặc biệt là những mảng xanh, những thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân", bà Nguyễn Kim Mai cho biết.

Từ yêu cầu tăng tốc trước mắt đến chuẩn bị nguồn lực dài hạn, chất lượng lựa chọn và triển khai dự án có ý nghĩa quyết định. Một tuyến đường được kết nối, khu dân cư giảm ngập hay trường học đủ phòng học đều tạo thêm điều kiện cho sản xuất và đời sống.

Đích đến hai con số đòi hỏi sự cộng hưởng từ từng địa bàn và sự điều phối quyết liệt của thành phố. Quyết tâm phải được thể hiện bằng tiến độ xử lý công việc, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và những công trình phục vụ phát triển. Đó cũng là cơ sở để tăng trưởng gắn với chuyển biến thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp.