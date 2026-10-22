Sáng 22/10, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh (sinh năm 1952, quê Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình), chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304.

TP. Hồ Chí Minh đón liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị về an nghỉ sau 54 năm

Liệt sĩ Lê Thế Khánh hy sinh ngày 28/4/1972 tại chiến trường Quảng Trị. Chỉ ít ngày sau đó, sáng 2/5/1972, lá cờ giải phóng trong tay các chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 tung bay trên cổng Thành cổ Quảng Trị.

Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đã chiến đấu kiên cường, giữ cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn. Đây cũng là đơn vị có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh giải phóng Thành cổ Quảng Trị.

TP. Hồ Chí Minh đón liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị về an nghỉ sau 54 năm

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, sau khi hy sinh, liệt sĩ Lê Thế Khánh được nhân dân và chính quyền địa phương xây cất, tôn tạo phần mộ tại vị trí số 242 (hàng 5, lô 3), khu A, Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đây là lần đầu tiên hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Quảng Trị được đưa về TP. Hồ Chí Minh an táng bằng đường tàu hỏa. Hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Để kịp thời hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đã trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1,4 triệu đồng/năm cho thân nhân liệt sĩ Lê Thế Khánh. Đồng thời, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam tổ chức chu đáo việc vận chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng tàu hỏa.

Hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được tiếp nhận tại ga Sài Gòn để về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Thân nhân, gia đình liệt sĩ xúc động tại lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ tại Ga Sài Gòn

Trong 2 năm qua, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ hơn 120 gia đình thực hiện thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí; đồng thời tổ chức chu đáo việc cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

Đông đảo cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đón hài cốt liệt sĩ tại ga Sài Gòn

Những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong công tác tri ân liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.