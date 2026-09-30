TP Hồ Chí Minh đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế sau 9 tháng

MICE chuyển từ tăng lượng sang tăng giá trị

Ngày 29/9, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch liên tịch Chương trình Du lịch MICE (Du lịch kết hợp giữa hội họp, hội nghị, triển lãm và du lịch khen thưởng dành cho các doanh nghiệp, tổ chức) giai đoạn 2022–2025, đồng thời định hướng phát triển phân khúc này trong giai đoạn mới.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình, giai đoạn 2022–2025 đánh dấu bước phát triển trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thu hút, hỗ trợ và phục vụ các đoàn khách hội nghị, hội thảo, khen thưởng và sự kiện.

Sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, trung tâm hội nghị - triển lãm, đơn vị tổ chức sự kiện, vận chuyển và các đơn vị cung ứng dịch vụ từng bước được củng cố, tạo nền tảng cho hệ sinh thái MICE ngày càng đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh đón 8.517.428 lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% và hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

Theo ông Phạm Huy Bình, kết quả này cho thấy dư địa để thành phố phát triển các dòng khách có khả năng chi tiêu cao, trong đó MICE là một phân khúc quan trọng. Không chỉ tạo doanh thu cho ngành Du lịch, MICE còn có khả năng lan tỏa sang thương mại, đầu tư, dịch vụ và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Vì vậy, định hướng thời gian tới là chuyển từ chú trọng số lượng đoàn khách sang giá trị mà mỗi đoàn khách và sự kiện tạo ra; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến MICE TP Hồ Chí Minh.

Không gian phát triển mới cũng tạo điều kiện để Thành phố cấu trúc lại các sản phẩm MICE theo hướng liên kết và tích hợp. Các lợi thế về hội nghị, thương mại, tài chính, dịch vụ tại khu vực trung tâm có thể kết nối với công nghiệp, triển lãm chuyên ngành, xúc tiến đầu tư tại Bình Dương; cùng các sản phẩm nghỉ dưỡng, kinh tế biển, sinh thái và trải nghiệm tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Côn Đảo.

Theo đó, các chuỗi sản phẩm MICE có thể kết hợp hội nghị, triển lãm, khảo sát doanh nghiệp, lưu trú, golf, nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm điểm đến. Cách tiếp cận này hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng giá trị kinh tế của mỗi sự kiện.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE. Chính sách có hiệu lực đến ngày 31/12/2030, với mức hỗ trợ tối đa 51 triệu đồng/đoàn khách, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đưa các đoàn MICE đến thành phố và sử dụng đa dạng dịch vụ du lịch.

Hướng đến các sự kiện có giá trị cao

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà ghi nhận sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai chương trình MICE giai đoạn 2022–2025.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong không gian phát triển mới, MICE không chỉ là một phân khúc du lịch mà còn là kênh kết nối khách du lịch với dòng vốn, tri thức và cơ hội kinh doanh. Do đó, phát triển MICE cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố.

Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch tại hội nghị.

Lãnh đạo thành phố định hướng phát triển MICE gắn với các lĩnh vực có lợi thế như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển. Việc thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện chuyên ngành được kỳ vọng vừa tạo nguồn khách có khả năng chi tiêu cao, vừa mở rộng kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và trao đổi tri thức.

Thành phố cũng sẽ chuyển mạnh từ thu hút số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị MICE, với các tiêu chí như thời gian lưu trú, mức chi tiêu, cơ cấu dịch vụ sử dụng, chất lượng sự kiện, khả năng quay trở lại và những giá trị kinh tế được tạo ra sau sự kiện.

Một định hướng khác là chuyển từ xúc tiến điểm đến sang chủ động cạnh tranh để thu hút và đăng cai các sự kiện có giá trị. Thành phố sẽ tăng cường nghiên cứu thị trường, xác định danh mục sự kiện mục tiêu, chuẩn bị hồ sơ đăng cai, kết nối với các hiệp hội và nhà tổ chức quốc tế, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp.

Đại biểu tham quan, khảo sát Bảo tàng gốm sứ Minh Long.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đầu tư hạ tầng MICE, nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng công nghệ và dữ liệu, tăng cường xúc tiến quốc tế, đồng thời phát triển các sản phẩm MICE gắn với du lịch y tế, đường thủy, golf, ẩm thực, mua sắm, kinh tế đêm và nghỉ dưỡng.

Tại hội nghị, Tổ Công tác Du lịch MICE TP Hồ Chí Minh cũng được ra mắt nhằm tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong tiếp nhận, hỗ trợ các đoàn MICE, đặc biệt là các đoàn quốc tế quy mô lớn.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch tổ chức khảo sát điều kiện phục vụ MICE tại khu vực Bình Dương, tập trung vào cơ sở lưu trú, địa điểm hội nghị - sự kiện, sân golf và các sản phẩm, dịch vụ có khả năng kết nối. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để nghiên cứu các hành trình MICE liên kết, nhất là đối với những đoàn quy mô lớn và lưu trú dài ngày.