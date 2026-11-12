TP. Hồ Chí Minh đón chuỗi triển lãm quốc tế về y tế, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe

Được sự ủng hộ của Bộ Y tế và các bộ, ngành hữu quan, Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), Hội Thiết bị Y tế TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, phối hợp với Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Câu lạc bộ Phòng Vật tư các Bệnh viện phía Nam cùng các đối tác quốc tế như GXIEX, FORMORSA, TRANSCEND, ... tổ chức thực hiện Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 35 - VIETNAM MEDI-PHARM 2026 và Triển lãm quốc tế Dược phẩm, Trang thiết bị y tế và Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam lần thứ 4 – VIETMEDICARE EXPO 2026 và các triển lãm đồng hành diễn ra tại Nhà B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc Triển lãm Vietnam Medi-Pharm – Vietmedicare Expo 2025. Ảnh: BTC.

Chuỗi triển lãm dự kiến có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và thương hiệu đến từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nội dung trưng bày bao quát nhiều lĩnh vực, từ trang thiết bị chẩn đoán, điều trị, vật tư tiêu hao đến dược phẩm, công nghệ sản xuất dược, thiết bị xét nghiệm và các giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh.

Trong đó, VIETNAM MEDI-PHARM lần thứ 35 tiếp tục phát huy vai trò kết nối giao thương của sự kiện chuyên ngành được tổ chức định kỳ từ năm 1994. Các sản phẩm, thiết bị và công nghệ được giới thiệu hướng tới nhu cầu khám, chữa bệnh, quản lý cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khách tham quan chuyên ngành có thể trực tiếp trao đổi với nhà cung cấp về tính năng, khả năng ứng dụng của sản phẩm và phương án hợp tác phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Khách chuyên ngành tìm hiểu sản phẩm, công nghệ tại gian hàng. Ảnh: BTC.

Cùng với đó, VIETMEDICARE EXPO lần thứ 4 mở rộng không gian giới thiệu dược phẩm, trang thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, y tế thông minh. Các nhóm sản phẩm phục vụ phục hồi chức năng, theo dõi sức khỏe tại nhà, nha khoa, nhãn khoa, chăm sóc sắc đẹp và dịch vụ du lịch y tế cũng nằm trong danh mục trưng bày, tạo thêm lựa chọn cho cơ sở khám, chữa bệnh, đơn vị phân phối và người tiêu dùng.

Diễn ra đồng thời là các triển lãm đồng hành gồm VietLab Expo 2026, VIETPHARMA&TECH và Smart Health 2026. Các lĩnh vực trưng bày bổ trợ cho nhau, kết nối hoạt động nghiên cứu, xét nghiệm, sản xuất dược phẩm với ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc sức khỏe.

Nổi bật trong nhóm triển lãm đồng hành, Triển lãm quốc tế Thiết bị thí nghiệm và Phân tích lần thứ 3 tại Việt Nam - VietLab Expo 2026 do VIETFAIR và Shanghai Transcend Conference and Exhibition Service Co., LTD phối hợp tổ chức. Triển lãm tập trung giới thiệu thiết bị thí nghiệm, phân tích sử dụng trong y học, sinh học, khoa học vật liệu; hóa chất, dụng cụ và vật tư tiêu hao; công nghệ sinh học cùng các giải pháp kiểm soát chất lượng, đo lường và thử nghiệm.

Lĩnh vực xét nghiệm chẩn đoán in vitro (IVD) và chẩn đoán lâm sàng là một nội dung đáng chú ý tại VietLab Expo. Các hệ thống phân tích, thiết bị hóa học lâm sàng, xét nghiệm hóa sinh miễn dịch, xét nghiệm di truyền, chẩn đoán phân tử và thiết bị bảo quản mẫu sẽ được giới thiệu, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu công nghệ của bệnh viện, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm. Những giải pháp phục vụ thử nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, phòng sạch và nhà máy công nghệ cao cũng góp phần mở rộng kết nối giữa nghiên cứu và sản xuất.

Trong khi đó, Vietpharma&Tech tập trung vào máy móc, công nghệ và giải pháp phục vụ sản xuất dược phẩm, từ xử lý nguyên liệu, tự động hóa sản xuất đến quản lý chất lượng, đóng gói và bảo quản. Smart Health 2026 giới thiệu các ứng dụng y tế thông minh như phần mềm quản lý bệnh viện, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe từ xa và thiết bị theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức dự kiến phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hiệp hội và đơn vị trong ngành tổ chức tọa đàm, diễn đàn về chính sách, thị trường trang thiết bị y tế, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong y tế như: Toạ đàm - Giao thương“ Y tế thông minh - trường thọ khỏe mạnh - cộng đồng kết nối”, Tọa đàm “Kỷ nguyên số hóa và ứng dụng AI trong ngành Y tế; Nhu cầu và thị trường Thiết bị y tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”... Các nội dung về ứng dụng công nghệ thí nghiệm, phân tích, công nghệ sinh học và cơ hội hợp tác liên doanh, sản xuất tại Việt Nam cũng được đưa vào chương trình.

Những cuộc trao đổi này hướng tới kết nối nhu cầu của cơ sở y tế với năng lực cung ứng của doanh nghiệp, tạo điều kiện để các bên cập nhật quy định, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ khả năng ứng dụng công nghệ. Hoạt động gặp gỡ, giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế được bố trí xuyên suốt thời gian triển lãm, hỗ trợ tìm kiếm đối tác phân phối, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.

Hoạt động tham quan, trao đổi tại các gian hàng thiết bị y tế. Ảnh: BTC.

Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm thiết bị chăm sóc, giám sát sức khỏe, kiểm tra sức khỏe với Health Kiosk và tham gia các hoạt động tư vấn, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ban tổ chức triển khai chương trình tri ân dành cho các đoàn khách chuyên ngành đăng ký trước; đồng thời phối hợp với Công ty CP Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế tổ chức bốc thăm tặng thiết bị y tế gia đình cho khách tham quan.

Chuỗi triển lãm mở cửa đón khách từ 9 giờ đến 17 giờ, trong ba ngày 25-27/11/2026. Với sự kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm, trao đổi chuyên môn và kết nối giao thương, sự kiện được kỳ vọng mang đến cơ hội hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp, cơ sở y tế và các đơn vị nghiên cứu, góp phần đưa những giải pháp chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với nhu cầu sử dụng.