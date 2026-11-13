TP. Hồ Chí Minh đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về kinh doanh trực tuyến

Đối thoại trực tiếp, lắng nghe kiến nghị doanh nghiệp

Sáng 13/11/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền Thành phố lần thứ 282, chuyên đề về thương mại điện tử.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn để doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính về thương mại điện tử. Nội dung tập trung vào hoạt động bán hàng qua mạng xã hội, livestream, tiếp thị liên kết (KOL/KOC), khuyến mại trực tuyến, nghĩa vụ thuế, hóa đơn điện tử, phòng chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và định hướng phát triển thương mại điện tử Thành phố giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị thu hút gần 300 đại biểu tham dự, gồm đại diện các sở, ban, ngành, Hệ thống Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền Thành phố, hiệp hội, hội ngành nghề, doanh nghiệp thương mại điện tử và đơn vị quản lý nhà sáng tạo nội dung.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết hội nghị là dịp để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý về những khó khăn trong quá trình thực hiện quy định pháp luật, nghĩa vụ thuế, tài chính và thủ tục hành chính.

ITPC mong muốn lắng nghe, ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, giải đáp và tham mưu điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn. Đơn vị cam kết tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho rằng đối thoại giúp cơ quan quản lý nắm bắt thực tiễn hoạt động và những khó khăn của doanh nghiệp thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố và các sở, ngành đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, ứng dụng nền tảng số và phát triển thương mại điện tử góp phần ghi nhận chính xác hơn đóng góp của các chủ thể kinh tế.

Tuy nhiên, mức độ hiểu biết và khả năng tuân thủ pháp luật giữa các chủ thể còn khác nhau. Vì vậy, cơ quan quản lý cần tăng cường trao đổi, tìm hiểu thực tiễn để có cơ sở tham mưu điều chỉnh chính sách phù hợp. Lãnh đạo Sở đề nghị doanh nghiệp chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Làm rõ quy định về thuế, hóa đơn và quản lý sàn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, lưu ý doanh nghiệp cần xác định đúng mô hình kinh doanh trực tuyến để thực hiện thủ tục phù hợp.

Theo ông Minh Hùng, không phải mọi website giới thiệu thông tin, sản phẩm hoặc gian hàng trực tuyến đều thuộc diện phải đăng ký website thương mại điện tử. Việc đăng ký áp dụng đối với website có chức năng ghi nhận đặt hàng trực tuyến theo quy định. Doanh nghiệp cần phân biệt rõ chức năng của website trước khi thực hiện thủ tục.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải công khai thông tin về chủ thể kinh doanh, hàng hóa, giá cả, giao dịch, giao nhận và thanh toán. Những thông tin này giúp người tiêu dùng nhận diện người bán, tìm hiểu sản phẩm và nắm rõ điều kiện mua hàng.

Việc xác nhận đăng ký website thương mại điện tử không thay thế các giấy phép hoặc điều kiện kinh doanh khác. Doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ quy định về thuế, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ và tính chính xác của thông tin sản phẩm. Nội dung quảng cáo không được gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Khi thông tin sản phẩm, dịch vụ có thay đổi, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật.

Ở nhóm chính sách thuế, hóa đơn điện tử và nghĩa vụ tài chính, các cơ quan chức năng hướng dẫn quy định khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế đối với chủ quản nền tảng thương mại điện tử theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Nghị định số 117/2025/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tại hội nghị.

Phần trao đổi cũng làm rõ thời điểm lập hóa đơn khi xác nhận giao hàng thành công và cách xử lý đối với đơn hàng bị hủy. Đại biểu được hướng dẫn về thuế suất, hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động tiếp thị liên kết KOL/KOC và thuế nhà thầu đối với nền tảng xuyên biên giới.

Về quản lý sàn, hội nghị làm rõ trách nhiệm xác thực thông tin người bán trong và ngoài nước; quy trình, thời hạn và thẩm quyền hỗ trợ thương lượng, giải quyết tranh chấp theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương cũng trao đổi giải pháp phòng chống hàng giả, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

Hỗ trợ khuyến mại trực tuyến, phát triển kinh doanh đa kênh

Đối với hoạt động khuyến mại trực tuyến, cơ quan chuyên môn hướng dẫn điều kiện, quy trình và thời hạn gửi hồ sơ thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại trên website, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và Nghị định số 239/2026/NĐ-CP.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp tại sự kiện.

Hội nghị cũng giới thiệu công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) triển khai. Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tự rà soát quy định về thương mại điện tử và quảng cáo.

Về định hướng phát triển, Thành phố phổ biến chiến lược phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 theo Kế hoạch số 418/KH-UBND. Các trọng tâm gồm phát triển thương mại điện tử xanh, mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, tối ưu hóa hạ tầng logistics và chi phí giao hàng.

Các giải pháp ứng dụng công nghệ số, phát triển bán hàng đa kênh cũng được trao đổi. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào chi phí nền tảng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP trên môi trường số.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Sở Công Thương triển khai các chương trình thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ kết nối, kiểm soát chất lượng hàng hóa và xúc tiến bán hàng trực tuyến. Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại khuyến nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật quy định pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ trong quá trình kinh doanh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan trực tiếp giải đáp các câu hỏi doanh nghiệp gửi trước và những ý kiến phát sinh. Nội dung trao đổi gồm trách nhiệm xác thực người bán, khấu trừ thuế trên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ thương lượng khi xảy ra tranh chấp và giải pháp phát triển kinh doanh đa kênh.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến cơ quan khác, Ban Tổ chức ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến đơn vị có thẩm quyền xem xét, phản hồi theo quy định. Lãnh đạo Sở Công Thương cam kết tổng hợp, kịp thời báo cáo Thành phố các kiến nghị của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử phát triển.