TP Hồ Chí Minh đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc ITPC nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, kiên trì xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi. Năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong đó, việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông các điểm nghẽn về tài chính có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Lê Anh Hoàng phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Trần Việt Hà, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban Quản lý đang chuyển từ phương thức chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang đồng hành, theo dõi, hỗ trợ dự án từ giai đoạn xúc tiến đầu tư đến khi đi vào hoạt động ổn định.

Theo ông Trần Việt Hà, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện có hơn 5.400 dự án đăng ký đầu tư. Tính đến thời điểm diễn ra hội nghị, năm 2026, vốn đầu tư thu hút đạt khoảng 5,6 tỷ USD, bằng 130% chỉ tiêu được đề ra trong báo cáo. Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng xanh và những ngành có khả năng thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghiệp.

Từ đầu năm 2026, Ban Quản lý triển khai thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đối với các dự án đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án và tổ chức sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng.

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, doanh nghiệp kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thuế, đầu tư, đất đai và thủ tục hành chính. Trong đó, có việc xử lý tiền chậm nộp thuế phát sinh do gián đoạn chuyển giao dữ liệu quản lý; thực hiện chính sách miễn, giảm thuế; giải quyết hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất và tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Một số doanh nghiệp đề xuất thống nhất việc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu, các kiến nghị tập trung vào thủ tục xuất trả nguyên liệu nhập khẩu phục vụ gia công không đạt chất lượng; khai báo tên hàng, mã số hàng hóa; tái xuất nguyên phụ liệu phục vụ thử nghiệm máy móc. Đối với lĩnh vực môi trường và năng lượng, doanh nghiệp đề cập tiêu chí môi trường áp dụng cho các khu công nghiệp hiện hữu, cải tạo dây chuyền sản xuất, lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng, cơ chế mua bán điện trực tiếp và phát triển năng lượng sạch.

Lãnh đạo các ban quản lý và các đơn vị chuyên môn trao đổi, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp.

Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp bảo đảm hạ tầng điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công nghệ cao trong nước và kết nối chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với nhà cung cấp, nhà phân phối trong nước. Hội nghị còn hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật, đối soát dữ liệu khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng.

Tại khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo các ban quản lý và đại diện đơn vị chuyên môn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các vấn đề cần sự phối hợp của nhiều cơ quan hoặc vượt thẩm quyền được ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, phản hồi theo quy định.