TP Hồ Chí Minh: Đổi mới đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Phước (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Thành phố Hồ Chí Minh từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và cơ chế khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trong bối cảnh mới, thành phố tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, gắn với thực tế cơ sở và đánh giá thực chất thông qua KPI (chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc).

Chuẩn hóa đội ngũ, nâng chất lượng từ cơ sở

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Phước, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100% (13.422/13.422 hồ sơ); tỷ lệ khảo sát ý kiến hài lòng của cá nhân và tổ chức đạt trên 98%. Công tác số hóa hồ sơ được thực hiện với tỷ lệ cao, trong đó, 100% hồ sơ được số hóa đầu vào, hồ sơ thực hiện số hóa đạt 99,41%, hồ sơ có kết quả giải quyết điện tử đạt 99,4%.

Kết quả này gắn với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã, từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ. Đội ngũ nhân sự được đào tạo, chuẩn hóa để đáp ứng yêu cầu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Lê Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Phước cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, từ việc nhận hồ sơ trực tiếp, xã chuyển sang nhận hồ sơ trực tuyến toàn phần, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và từng bước hình thành thói quen.

Trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Đảng ủy xã Hiệp Phước có đội ngũ cán bộ, công chức được chuẩn hóa với 100% đạt trình độ đại học trở lên; hơn 98,2% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Theo kết quả đánh giá chất lượng năm 2025, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, áp lực công việc đối với cán bộ, công chức tại địa phương rất lớn. Sau sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi biên chế, nguồn lực còn hạn chế.

Bà Lê Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Phước. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Bà Lê Thị Anh Thư cho biết cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thường có mặt từ trước 7 giờ 15 phút và nhiều phòng, ban chuyên môn làm việc đến hơn 20 giờ.

Đảng ủy xã Hiệp Phước đã chỉ đạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá theo hướng cụ thể, định lượng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tạo môi trường để cán bộ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Hiệp Phước tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, có năng lực điều hành, xử lý công việc trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn; đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, xuyên suốt, đa chiều, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng của nhân dân và hiệu quả phục vụ nhân dân làm tiêu chí quan trọng.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế; kịp thời bổ sung, tăng cường cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản.

Tuy nhiên, Thành ủy cũng nhìn nhận chế độ, chính sách chưa thực sự đáp ứng nhu cầu, nhất là đối với cán bộ, công chức trẻ, có trình độ cao; việc thu hút, phát huy nhân tài chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng đội ngũ có nơi chưa đồng đều, một số lĩnh vực còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu, chuyên gia đầu ngành, một số cán bộ còn thụ động, chưa thật sự chủ động.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Sinh (Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, công tác cán bộ của Thành phố đã đi vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn, kể cả khi phải vượt qua phép thử lớn là hợp nhất ba địa phương và vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Theo ông Huỳnh Văn Sinh, hai kết quả đáng ghi nhận là tư duy bố trí cán bộ đổi mới thực chất, hiện 100% Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã không phải là người địa phương; chất lượng chuyên môn được nâng lên, trong 311 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thành phố có 13,18% tiến sỹ, 59,49% thạc sỹ, 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

Đánh giá năng lực qua KPI

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố năm 2025 có 313/314 cơ quan, đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 59 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 1.723/1.724 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu và cấp trên trực tiếp cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 223 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đánh giá cán bộ thông qua KPI, chuyển từ đánh giá dựa nhiều vào nhận xét sang đánh giá dựa vào kết quả, sản phẩm cụ thể, thường xuyên và có thể kiểm chứng.

Thành phố đồng thời xây dựng môi trường, cơ chế khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với giao quyền, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực.

Bà Lê Thị Anh Thư cho rằng đánh giá cán bộ theo KPI là cần thiết để đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức trong phục vụ. Qua đó, cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra, kiểm soát công việc, tính toán thời gian phục vụ và bảo đảm quy trình.

Cùng góc nhìn này, Tiến sỹ Huỳnh Văn Sinh cho rằng, bước chuyển này góp phần trọng dụng nhân tài khi người có thực tài được nhận diện qua sản phẩm, không chỉ qua thâm niên hay quan hệ. Kết quả nhiệm vụ, mức độ tín nhiệm của đảng viên và nhân dân, việc hoàn thành “việc khó” cần được coi trọng trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Tuy nhiên, ông lưu ý KPI chỉ là công cụ, không phải mục đích. Tỷ lệ cán bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên rất cao đòi hỏi phải tăng độ phân hóa. Kết quả đánh giá phải đặt trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện; không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Nếu thiếu các nguyên tắc này, KPI dễ dẫn tới bệnh thành tích, né việc khó.

Chính quyền địa phương hai cấp đặt cấp xã vào vị trí trực tiếp chuyển hóa chủ trương thành kết quả, gần dân nhất. Vì vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở phải đa năng, tự chủ, có trách nhiệm giải trình; cần xác định rõ vị trí việc làm, khung năng lực, đào tạo theo vị trí, đồng thời phân cấp, phân quyền đi đôi với giao nguồn lực và ràng buộc trách nhiệm.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Tiến sỹ Huỳnh Văn Sinh cho rằng thành phố có 54 xã, 113 phường và đặc khu Côn Đảo với đặc điểm rất khác nhau, do đó, yêu cầu năng lực cán bộ cũng khác nhau. Cán bộ phường trung tâm cần năng lực quản trị đô thị, chuyển đổi số; cán bộ xã cần năng lực phát triển kinh tế nông thôn, giữ gìn thiết chế văn hóa cơ sở.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sinh, nguyên tắc “có vào, có ra; có lên, có xuống” cũng cần được thực hiện rõ hơn. Thành phố cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ thống nhất, kết nối với dữ liệu của Trung ương theo phân cấp, mỗi cán bộ có một “hồ sơ số” duy nhất. Dữ liệu được liên thông từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đánh giá, bố trí đến khen thưởng, kỷ luật, qua đó, hỗ trợ dự báo và chủ động công tác cán bộ.

Trong định hướng sắp tới, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định mở rộng thí điểm thi tuyển, cạnh tranh lành mạnh đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý; thu hút, trọng dụng nhân tài, kể cả từ khu vực ngoài nhà nước khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời xây dựng cơ chế đãi ngộ, chính sách phù hợp.

Thành phố hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong đánh giá cán bộ, xem xét kết quả thực hiện hiệu quả các ý tưởng, giải pháp đột phá, hoàn thành việc khó, nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao.

Tại Hội nghị Thành ủy tháng 9/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết thành phố tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm, bố trí nhân sự hợp lý hơn; đánh giá đúng cán bộ thông qua hệ thống KPI; mạnh dạn điều chỉnh, thay thế nếu bố trí chưa phù hợp. Việc sắp xếp cán bộ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đủ năng lực và trách nhiệm để thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

Theo ông Trần Lưu Quang, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn dài hạn, phối hợp xây dựng đề án tìm kiếm nhân tài từ các trường đại học lớn, chuyên gia, hướng tới những người có thể trở thành lực lượng đồng hành trong quá trình phát triển tương lai.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, đổi mới công tác đánh giá và xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành một trong những yếu tố quyết định hiệu quả quản trị. Việc đánh giá bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, gắn với trách nhiệm và mức độ hài lòng của người dân, cùng với cơ chế phát hiện, trọng dụng và bảo vệ cán bộ có năng lực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong dài hạn./.