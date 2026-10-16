TP Hồ Chí Minh đổi mới công tác kiểm tra Đảng từ dữ liệu số

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Minh Phụng khai thác chức năng tra cứu hồ sơ điện tử phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Từ báo cáo định kỳ đến theo dõi thường xuyên

Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng xác định chuyển đổi số toàn diện trong ngành Kiểm tra Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết đặt yêu cầu tăng cường giám sát thường xuyên, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Tại TP Hồ Chí Minh, yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu” đang được cụ thể hóa từ công việc ở cơ sở. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026), Đảng ủy phường Minh Phụng triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát số tại 16 trong tổng số 60 chi bộ trực thuộc.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng, cho biết trước đây, việc theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu dựa vào văn bản và báo cáo định kỳ. Thông tin lưu trữ ở nhiều nguồn khiến quá trình tra cứu, đối chiếu mất thời gian. Khi cần đánh giá tiến độ hoặc báo cáo cấp trên, các bộ phận tham mưu phải rà soát, đôn đốc và chờ thông tin từ những đơn vị liên quan.

Giao diện Hệ thống Giám sát số Minh Phụng hỗ trợ cán bộ theo dõi tiến độ báo cáo và quản lý hồ sơ của các chi bộ.

Giao diện Hệ thống Giám sát số Minh Phụng hỗ trợ cán bộ theo dõi tiến độ báo cáo và quản lý hồ sơ của các chi bộ.

Từ những khó khăn này, tập thể Đảng ủy phường xác định ứng dụng công nghệ số là giải pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Theo bà Trang, khi thông tin được tập trung và cập nhật thường xuyên, lãnh đạo có thêm cơ sở để theo dõi tiến độ công việc, phát hiện những nhiệm vụ còn chậm và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

"Điều quan trọng là chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc đưa hồ sơ, tài liệu lên môi trường điện tử mà hướng đến thay đổi phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và trách nhiệm thực thi". (Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng)

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Minh Phụng cho biết, việc tiếp nhận báo cáo và quản lý hồ sơ trước đây chủ yếu thực hiện thủ công. Khi triển khai một cuộc kiểm tra, giám sát, cán bộ phải chờ các chi bộ gửi báo cáo và tài liệu liên quan. Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển cho thư ký đoàn kiểm tra tổng hợp rồi cung cấp đến các thành viên nghiên cứu, đối chiếu và đánh giá.

Quy trình này mất nhiều thời gian ở khâu tiếp nhận và luân chuyển tài liệu. Khi cần khai thác lại những hồ sơ đã được cung cấp, cán bộ phải tiếp tục tìm kiếm trong các nguồn lưu trữ phân tán. Việc xác định đơn vị chậm báo cáo hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cũng phụ thuộc vào quá trình tổng hợp thông tin, gây khó khăn cho công tác theo dõi và đôn đốc thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng, theo dõi thông tin trên hệ thống giám sát số.

Theo ông Quang, Hệ thống Giám sát số Minh Phụng được xây dựng theo phương châm “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, gắn với yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại Công văn số 989-CV/UBKTTU ngày 5/3/2026 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trên hệ thống, mỗi chi bộ có một tài khoản riêng để cập nhật nghị quyết, báo cáo, biên bản sinh hoạt và tài liệu liên quan. Bảng điều khiển tổng quan hỗ trợ thống kê, theo dõi tình trạng thực hiện nhiệm vụ, cảnh báo báo cáo sắp đến hạn hoặc quá hạn để cán bộ phụ trách chủ động đôn đốc.

Khi triển khai kiểm tra, giám sát, cán bộ có thể khai thác hồ sơ đã lưu trữ, hạn chế yêu cầu chi bộ cung cấp lại tài liệu. Dữ liệu cập nhật thường xuyên cũng hỗ trợ lựa chọn nội dung kiểm tra có trọng tâm và nhận diện những công việc chậm trễ để nắm tình hình, chấn chỉnh.

Công cụ phải phù hợp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn dữ liệu

Việc đưa dữ liệu vào công tác kiểm tra, giám sát đặt ra yêu cầu về tính thuận tiện và khả năng sử dụng tại cơ sở. Công cụ cần giải quyết được những vướng mắc trong công việc hằng ngày, đồng thời phù hợp với trình độ công nghệ thông tin khác nhau của cán bộ, đảng viên.

Tại Minh Phụng, ông Lê Văn Thuận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, trực tiếp tham gia thiết kế và xây dựng ứng dụng. Từ kinh nghiệm công tác, ông tập trung vào 3 vấn đề: Khắc phục hồ sơ lưu trữ phân tán, hỗ trợ theo dõi tiến độ và tạo thuận lợi khi khai thác dữ liệu.

Ông Lê Nguyễn Hồng Quang (bên phải), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Minh Phụng, trao đổi về việc triển khai hệ thống giám sát số tại địa phương.

“Trong quá trình xây dựng và thử nghiệm, khó khăn lớn nhất đối với tôi là làm sao để hệ thống vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát vừa dễ sử dụng đối với cán bộ, đảng viên tại các chi bộ”, ông Thuận chia sẻ.

Cùng với thao tác sử dụng, hệ thống phải bảo đảm an toàn dữ liệu công tác Đảng. Theo ông Thuận, việc phân quyền truy cập và ghi nhận lịch sử thao tác giúp kiểm soát quá trình khai thác thông tin, phục vụ đối chiếu khi cần thiết. Việc lưu trữ, xử lý tài liệu phải tuân thủ quy định về bảo mật, đặc biệt đối với tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Đảng ủy phường tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hướng dẫn cán bộ sử dụng và hoàn thiện các chức năng theo nhu cầu thực tế. Mục tiêu là giảm thao tác thủ công, hỗ trợ quản lý hồ sơ và theo dõi công việc thường xuyên tại các chi bộ.

Ông Lê Văn Thuận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Minh Phụng, trực tiếp thiết kế và xây dựng Hệ thống Giám sát số Minh Phụng.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Trang, địa phương sẽ tiếp nhận những vướng mắc trong quá trình vận hành để điều chỉnh cách sử dụng. Cùng với hoàn thiện kỹ thuật, trách nhiệm cập nhật và khai thác dữ liệu của cán bộ, đảng viên là yếu tố quyết định khả năng giảm thao tác thủ công, hạn chế cung cấp hồ sơ trùng lặp khi đưa hệ thống vào sử dụng.