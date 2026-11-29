Việc triển khai đồng thời nhiều dự án giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng ổn định, đáp ứng tiến độ thi công và kiểm soát chi phí đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh cần bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng ổn định, đáp ứng tiến độ thi công và kiểm soát chi phí đầu tư các dự án hạ tầng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đang quản lý 427 dự án, với tổng kế hoạch vốn được giao năm 2026 là 55.654 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do biến động giá nhiên liệu, vật liệu đá, bê tông nhựa; nguồn cung nhựa đường, bê tông nhựa còn khan hiếm, bên cạnh tình trạng thiếu hụt nhân công.

Để bảo đảm tiến độ, Ban đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, huy động nguồn lực tài chính và vật liệu; tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục tại những vị trí đủ điều kiện.

Chủ đầu tư cũng phối hợp với chính quyền địa phương ưu tiên giải phóng mặt bằng tại những vị trí có tính chất quyết định đến tiến độ, công trình cầu, nút giao và đoạn tuyến cần kết nối liên tục.

Những giải pháp trên góp phần duy trì tiến độ thi công trước mắt. Tuy nhiên, khi thành phố tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông, phát triển đường sắt đô thị và đầu tư hệ thống hạ tầng quy mô lớn, việc bảo đảm nguồn vật liệu cần được đặt trong chiến lược dài hạn.

Bên cạnh chủ động nguồn cung và kiểm soát giá, đổi mới công nghệ xây dựng, ứng dụng vật liệu thay thế là hướng đi cần thiết nhằm giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên.

Ưu tiên ứng dụng công nghệ xây dựng mới, vật liệu nhẹ và vật liệu tái chế nhằm giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới phát triển hạ tầng bền vững

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 tạo cơ sở để TP. Hồ Chí Minh xây dựng quy định ưu tiên giải pháp thiết kế hạn chế sử dụng vật liệu truyền thống, giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên.

Việc đưa các giải pháp này vào ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư có ý nghĩa quan trọng, giúp chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chủ động nghiên cứu phương án thiết kế phù hợp, thay vì chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu khi công trình đã bước vào thi công.

Những hướng tiếp cận như sử dụng kết cấu cầu cạn thay thế nền đắp cao tại các đoạn tuyến phù hợp, ứng dụng vật liệu nhẹ trong xử lý nền đất yếu, tận dụng vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng có thể góp phần giảm khối lượng vật liệu san lấp, hạn chế khai thác tài nguyên và giảm áp lực xử lý chất thải.

Tuy nhiên, việc lựa chọn công nghệ, vật liệu cần phù hợp với điều kiện địa chất, công năng, tuổi thọ thiết kế và năng lực thi công, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn công trình.

Cùng với chi phí xây dựng ban đầu, chủ đầu tư cần xem xét hiệu quả kinh tế trong suốt quá trình khai thác, vận hành và bảo trì công trình.

Về lâu dài, nhu cầu ứng dụng công nghệ xây dựng mới từ các dự án đầu tư công có thể thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vật liệu thay thế, từng bước hình thành chuỗi cung ứng vật liệu tái chế.

Việc đổi mới công nghệ xây dựng gắn với cụ thể hóa cơ chế của Luật Phát triển đô thị là hướng đi để TP. Hồ Chí Minh giảm áp lực nguồn vật liệu, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm tài nguyên và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng xanh, bền vững.