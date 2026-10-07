TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp địa ốc phải công khai dự án trên VNeID

Cơ quan quản lý tạo mới hoặc cập nhật tài khoản trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản từ thông tin do doanh nghiệp phải cung cấp. Trong đó, tài khoản của doanh nghiệp phải được định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID để đăng nhập vào hệ thống.

TP Hồ Chí Minh yêu cầu các dự án bất động sản phải được khai báo, công bố công khai trên VNeID.

Cùng với việc định danh tài khoản, các doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công khai những thông tin, hồ sơ pháp lý quan trọng của dự án trên hệ thống. Các hồ sơ bắt buộc công khai gồm quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đây là những tài liệu quan trọng để xác định tình trạng pháp lý của dự án trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Việc tập trung dữ liệu trên một hệ thống cũng có thể giúp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa bên bán và người mua. Thay vì chủ yếu tiếp nhận thông tin từ chủ đầu tư, sàn giao dịch hoặc môi giới, khách hàng có thêm cơ sở để đối chiếu tình trạng pháp lý của dự án trước khi quyết định giao dịch.

Việc đưa thông tin dự án lên hệ thống gắn với tài khoản định danh điện tử được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong việc theo dõi hoạt động của chủ đầu tư, sàn giao dịch, đồng thời tăng khả năng kiểm chứng thông tin pháp lý của các dự án trên thị trường.

Mỗi chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản sẽ được cấp 2 tài khoản để thực hiện việc cập nhật, báo cáo thông tin. Trường hợp chủ đầu tư đang triển khai nhiều dự án, cơ quan chức năng có thể cấp thêm tài khoản nhằm thuận tiện trong quá trình thực hiện báo cáo.

Với các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản, mỗi đơn vị sẽ được bàn giao một tài khoản.

Theo quy định, các chủ đầu tư không công khai hoặc khai báo sai lệch thông tin dự án sẽ bị phạt tiền 300-400 triệu đồng. Các sàn giao dịch không thực hiện chế độ báo cáo hoặc không niêm yết hồ sơ hợp lệ sẽ chịu mức phạt 60-80 triệu đồng.