Từ cửa ngõ hàng hóa đến trung tâm điều phối chuỗi cung ứng

Chiều 25/11, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”. Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Công Thương, cơ quan quản lý, chuyên gia, cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp logistics và các đơn vị liên quan.

Đại diện Bộ Công Thương và các đại biểu tham dự sự kiện.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo đề dẫn “TP. Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm dịch vụ logistics quốc tế - yêu cầu và vấn đề đặt ra”. Ông nhấn mạnh logistics là định hướng quan trọng, được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động Thành phố.

Theo ông Lê Văn Danh, yêu cầu hiện nay không đơn thuần mở rộng quy mô dịch vụ mà chuyển sang xây dựng năng lực logistics, tổ chức, kết nối và điều phối hàng hóa, dịch vụ, thông tin, nguồn lực trong chuỗi cung ứng.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố có không gian rộng hơn, kết nối các trung tâm công nghiệp, cảng biển nước sâu, cảng hàng không, mạng lưới giao thông và thị trường phân phối lớn. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có vị thế quốc tế; cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới theo Chỉ số hiệu quả cảng container năm 2025. Hàng hóa qua hệ thống cảng Thành phố đạt gần 356 triệu tấn.

Tuy vậy, lợi thế hạ tầng và nguồn hàng chưa tự động tạo thành trung tâm logistics quốc tế. Thành phố cần cải thiện kết nối đa phương thức, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, nâng năng lực doanh nghiệp và tổ chức lại trung tâm logistics, ICD, kho bãi theo không gian kinh tế mới.

Đề xuất mô hình logistics tích hợp, tăng năng lực điều phối

PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), cho rằng trung tâm logistics quốc tế không đơn thuần là cảng lớn hơn, mà là nơi hình thành và cung cấp dịch vụ điều phối dòng hàng khu vực. Thành phố cần chuyển từ “cửa ngõ hàng hóa” sang “trung tâm điều phối chuỗi cung ứng”.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Nhóm nghiên cứu nhận diện 3 bậc phát triển: cơ sở kho bãi, cảng cửa ngõ; trung tâm logistics đầu mối; cụm logistics tích hợp. Cấp độ tích hợp kết hợp hạ tầng vật lý, dịch vụ giá trị gia tăng, thể chế Khu thương mại tự do, dữ liệu, tài chính và tri thức. Thành phố cần nghiên cứu tổ chức mô hình trên 3 lớp không gian, lấy Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và cụm cảng nước sâu làm hạt nhân.

Tham luận đề xuất mô hình “4+1”: 4 tầng chức năng gồm hạ tầng vật lý, thể chế Khu thương mại tự do, dịch vụ giá trị gia tăng, hạ tầng số; cộng lõi điều phối về quản trị, nhân lực và tri thức.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh đề xuất 3 đột phá: nghiên cứu sandbox cho mô hình logistics mới; lập đầu mối phối hợp liên ngành; xây dựng dữ liệu dùng chung và bản sao số (digital twin) điều phối các cụm Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh, đề xuất trung tâm là hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng, điều phối dòng hàng, thương mại và tài chính khu vực. Ba trụ cột gồm trung chuyển, phân phối đa phương thức; dịch vụ chuỗi cung ứng giá trị cao 3PL/4PL/5PL; dịch vụ hỗ trợ toàn cầu.

Bà kiến nghị tích hợp tầm nhìn logistics vào quy hoạch Thành phố, quy hoạch cảng biển; đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường thủy, vành đai với cảng; thúc đẩy tín dụng xanh, đào tạo nhân lực logistics số, hàng hải, tài chính và hợp tác quốc tế.

Quy hoạch 3 lớp, 5 hành lang logistics đa phương thức

Ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia logistics thuộc liên danh tư vấn VIUP và Boston Consulting Group (BCG), trình bày hợp phần logistics trong Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia logistics thuộc liên danh tư vấn VIUP và Boston Consulting Group (BCG).

Phương án đang nghiên cứu gồm 3 lớp không gian, 5 hành lang logistics đa phương thức và mạng lưới trung tâm, khu logistics phân cấp theo chức năng, quy mô, vị trí; Cái Mép Hạ là hạt nhân. Thành phố có cảng lớn, mạng lưới công nghiệp, thương mại và dư địa sau hợp nhất, nhưng còn phụ thuộc đường bộ, kết nối đa phương thức hạn chế, dịch vụ giá trị gia tăng chưa tương xứng, chi phí cao và thiếu doanh nghiệp đầu tàu.

Mục tiêu là trung tâm logistics hiện đại, cạnh tranh, dẫn dắt Đông Nam Á, tích hợp, thông minh, bền vững, kết nối các phương thức vận tải với khu công nghiệp và vùng sản xuất.

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), cố vấn cấp cao VLI, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, tham luận về dịch vụ giá trị gia tăng, thu hút doanh nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Xây dựng hệ sinh thái logistics quốc tế, huy động nguồn lực

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trình bày định hướng xây dựng Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tham luận cũng đề cập tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics theo Thông tư số 71/2026/TT-BCT, qua đó làm rõ vai trò và cơ hội của TP. Hồ Chí Minh trong mạng lưới logistics quốc gia.

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Chỉ số năng lực logistics của Việt Nam phấn đấu vào nhóm 40, chi phí logistics giảm xuống khoảng 12-15% GDP. Đến năm 2050, mục tiêu là có ít nhất 10 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Dự thảo Đề án quốc gia tiếp cận theo nguyên tắc lấy dòng hàng hóa làm trung tâm. Hệ thống logistics được phát triển theo không gian kinh tế, hành lang logistics, cực tăng trưởng và cửa ngõ giao thương quốc tế.

Trong định hướng này, Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, hạ tầng kết nối, dữ liệu và nguồn nhân lực. Doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực trong đầu tư hạ tầng lõi, thiết bị và công nghệ. Chuyển đổi số và logistics xanh được xác định là tiêu chuẩn xuyên suốt, không phải nội dung bổ sung.

Theo định hướng đang nghiên cứu, TP. Hồ Chí Minh là hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, đồng thời là một trong những đầu mối logistics quốc tế quan trọng của cả nước. Cơ hội phát triển gắn với không gian mới, Khu thương mại tự do, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các công trình hạ tầng chiến lược và khả năng liên kết với Đồng Nai, Tây Nam Bộ cùng các hành lang kết nối ASEAN.

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, yêu cầu quan trọng không phải chỉ hình thành thêm một công trình logistics, mà là xây dựng hệ sinh thái logistics quốc tế. Hệ sinh thái này cần quỹ đất phù hợp, kết nối đa phương thức, dữ liệu liên thông và cơ chế phối hợp vùng rõ ràng.

Phiên thảo luận “Từ kinh nghiệm quốc tế đến mô hình TP. Hồ Chí Minh: TP. Hồ Chí Minh cần làm gì để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế” có đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương, UEH, Hiệp hội Logistics và Cảng biển cùng doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung mô hình, điều phối vùng, dịch vụ giá trị gia tăng, thu hút quốc tế, năng lực doanh nghiệp, chuyển đổi số, xanh và kiến nghị chính sách.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết phát triển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm logistics quốc tế cần nhiều điều kiện, từ cơ chế, hạ tầng đến nguồn hàng. Bên cạnh chính sách đặc thù, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, xây dựng mạng lưới và tìm kiếm khách hàng. Nếu chỉ cung cấp dịch vụ trong phạm vi nội địa, doanh nghiệp khó gia tăng giá trị. Bộ Công Thương đang triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thế giới, khuyến khích quốc tế hóa hoạt động, góp phần phát triển logistics Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.

Sở Công Thương kỳ vọng nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp khả thi, phân định nhiệm vụ Thành phố, kiến nghị Trung ương và nội dung phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Kết quả sẽ tham mưu UBND Thành phố triển khai mục tiêu trung tâm logistics quốc tế. Tọa đàm kết nối chuyên môn, quản lý và doanh nghiệp, góp phần định hình phát triển.