TP. Hồ Chí Minh định hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với tầm nhìn 100 năm

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Thái Long.

Theo Tờ trình số 1449/TTr-UBND ngày 22/10/2026 của UBND Thành phố, quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh được xây dựng với định hướng chiến lược dài hạn, nhằm phát triển Thành phố thành một đô thị toàn cầu với năng lực cạnh tranh quốc tế. Quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thành phố với diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã.

Điểm nổi bật của quy hoạch là tổ chức không gian theo mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm”. Cấu trúc tổng thể được xác định gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Theo đó, 05 cực động lực bao gồm: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao, logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và công nghiệp năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Về chiến lược phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân, quy hoạch của Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2050, quy mô GRDP đạt khoảng 2.000-2.500 tỷ USD, gắn liền với việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Các chỉ tiêu định hướng bao gồm tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đạt 100%, tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải đô thị khoảng 90% trở lên, và tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 100%.

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, với đường sắt đô thị làm trục xương sống. Đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 961 km, cùng khoảng 450 km đường sắt đô thị nhẹ và tàu điện mặt đất, phấn đấu đưa tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng đạt 55-65%.

Đặc biệt, quy hoạch cũng chú trọng bảo vệ không gian xanh, mặt nước, hành lang sông, rừng ngập mặn Cần Giờ, hệ sinh thái ven biển và Côn Đảo. Thành phố sẽ tăng cường khả năng điều tiết nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

04 nhóm giải pháp chiến lược toàn diện - Ảnh: Thái Long.

Ngoài ra, quy hoạch của Thành phố xác định tầm nhìn dài hạn hướng tới năm 2075, với mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD và chỉ số phát triển con người HDI trên 0,9. Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại và phát triển toàn diện.

Mục tiêu tăng trưởng và GRDP bình quân đầu người của TP. Hồ Chí Minh đến 2075 - Ảnh: Thái Long.

Tại phiên thẩm tra, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng khẳng định quy hoạch phải thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, quy hoạch cần bảo đảm tư duy phát triển tổng thể, đồng bộ và tính liên kết chặt chẽ giữa các khu vực, phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng mới gắn với giải quyết những điểm nghẽn hiện hữu của đô thị.

"Đặc biệt, phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống của người dân; giữa khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai với phát triển hệ thống giao thông công cộng; giữa mở rộng không gian đô thị với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa, kinh tế - xã hội", Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.