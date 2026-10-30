TP Hồ Chí Minh định hình chiến lược phát triển kinh tế biển phù hợp

GS. TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp với 41 tham luận chuyên sâu nhằm cung cấp luận cứ khoa học, đóng góp cho quy hoạch phát triển bền vững của Thành phố.

Tại Hội thảo, GS. TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, không gian phát triển mới đòi hỏi Thành phố phải nhìn nhận lại vai trò của biển trong chiến lược tổng thể. Việc kết nối giữa trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, các khu sản xuất công nghiệp với hệ thống cảng biển, logistics, năng lượng và dịch vụ hàng hải mở ra khả năng tổ chức các chuỗi giá trị quy mô lớn hơn, liên kết chặt chẽ hơn và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Theo GS. TS Nguyễn Văn Phước, để chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng bứt phá, bài toán đặt ra là phải giải quyết được những điểm nghẽn về kết nối hạ tầng, phối hợp quy hoạch, thể chế quản trị, công nghệ, nguồn vốn và nhân lực. Phát triển kinh tế biển phải bảo đảm chất lượng môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ sinh kế cộng đồng và gắn chặt với quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cốt lõi là hướng tới một hệ sinh thái kinh tế biển có năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo giá trị bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đều cho rằng, phát triển cảng biển và logistics xanh được xác định là nhóm trụ cột trung tâm. Theo đó, các giải pháp chuyển đổi xanh cần được lượng hóa cụ thể bằng chi phí logistics, thời gian giải phóng hàng, tỷ lệ vận tải thủy, hiệu quả năng lượng cũng như mức giảm phát thải trên mỗi đơn vị hàng hóa. Việc nâng cao giá trị gia tăng từ cảng biển phải đi đôi với phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, dịch vụ kỹ thuật hàng hải và nghiên cứu mô hình chính quyền cảng phù hợp.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá, phát triển cảng biển và logistics xanh cần được xác định là nhóm trụ cột trung tâm. TS Lê Văn Thức, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các giải pháp chuyển đổi xanh cần được lượng hóa cụ thể bằng chi phí logistics, thời gian giải phóng hàng, tỷ lệ vận tải thủy, hiệu quả năng lượng cũng như mức giảm phát thải trên mỗi đơn vị hàng hóa. Việc nâng cao giá trị gia tăng từ cảng biển phải đi đôi với phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, dịch vụ kỹ thuật hàng hải và nghiên cứu mô hình chính quyền cảng phù hợp.

Hội thảo cũng tập trung làm rõ các chuỗi giá trị công nghiệp mới và năng lượng biển như điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, ammonia xanh và việc khai thác nguồn năng lượng lạnh từ LNG tại khu vực Thị Vải – Cái Mép…

Các chuyên gia lưu ý chất lượng sinh thái phải được coi là nền tảng sống còn của chiến lược phát triển, trong đó, việc bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, bảo vệ nguồn nước, phòng chống xói lở và ứng phó biến đổi khí hậu cần được lồng ghép ngay từ khâu quy hoạch không gian và lựa chọn dự án. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị chuỗi cung ứng, xây dựng cảng thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những điều kiện tiên quyết để vận hành hệ sinh thái này.

GS. TS Nguyễn Văn Phước đánh giá, các ý kiến tại hội thảo hướng tới ba nhóm vấn đề cụ thể gồm: hình thành khung chiến lược và mô hình liên kết không gian; đề xuất danh mục chương trình, dự án ưu tiên theo các mốc thời gian 2030, 2035 và 2050; đồng thời kiến nghị các cơ chế thể chế, giải pháp tài chính xanh và phân định rõ thẩm quyền tổ chức thực hiện. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp để tham mưu cho Thành phố.