TP. Hồ Chí Minh định hình 5 giá trị đặc trưng để phát triển thương hiệu du lịch

Brand Guidelines phát triển theo 5 “chất riêng” tạo nên bản sắc và sử dụng xuyên suốt nhằm định hình 5 dòng sản phẩm tiêu biểu của du lịch TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9/11, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh triển khai chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines), tạo nền tảng để doanh nghiệp, điểm đến, đơn vị tổ chức sự kiện và đối tác ứng dụng thống nhất trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Theo lãnh đạo ngành du lịch, việc chuẩn hóa giúp các đơn vị chủ động sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm tính nhất quán của thương hiệu. Các tổ chức, cá nhân sử dụng logo phải tuân thủ quy định về bố cục, tỷ lệ, màu sắc, hình ảnh và thông điệp, phù hợp với chuẩn mực văn hóa và quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Sở Du lịch tiếp tục phát triển thương hiệu dựa trên 5 giá trị đặc trưng gồm: Xanh - Giao thoa - Kết nối - An yên - Rực rỡ, qua đó định hình các dòng sản phẩm du lịch tiêu biểu.

Trong đó, Xanh gắn với du lịch sinh thái, kết nối sông Sài Gòn, rừng ngập mặn Cần Giờ, biển Vũng Tàu và Côn Đảo.

Giao thoa thể hiện sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và đời sống hiện đại thông qua các công trình kiến trúc, bảo tàng, làng nghề và di tích.

Kết nối khai thác lợi thế trung tâm giao thương, phát triển du lịch hội nghị, triển lãm và sự kiện (MICE).

An yên hướng đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm thiên nhiên.

Trong khi đó, Rực rỡ tôn vinh sức sống đô thị qua ẩm thực, văn hóa và con người thành phố.

Lãnh đạo ngành du lịch nhấn mạnh, năm giá trị không tách biệt mà có thể kết hợp trong cùng một hành trình, tạo nên điểm đến đa sắc thái nhưng thống nhất về bản sắc.

Việc chuẩn hóa nhận diện được kỳ vọng nâng cao hiệu quả xúc tiến, phát triển sản phẩm và tăng sức hấp dẫn của du lịch TP. Hồ Chí Minh đối với du khách trong nước, quốc tế.