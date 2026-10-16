TP Hồ Chí Minh: Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn

Vụ cháy giả định xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút, trong lúc nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường, thời tiết có mưa dông kèm theo sấm sét liên tục. Sét đánh trúng khu vực thiết bị công nghệ, làm phát sinh sự cố cháy nổ nghiêm trọng tại khu vực bồn chứa khí và các khu vực hoạt động khác trong công ty gây ra chuỗi cháy nổ liên tiếp. Có 15 nhân viên trong công ty bị cô lập, nhiều người bị thương do các khu vực đổ sập đè trúng và bị ngạt khói.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, hệ thống báo động khẩn cấp của Nhà máy được kích hoạt, lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng ngăn đám cháy lan rộng đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận định tình hình cháy nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động 14 đơn vị chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kết hợp với quân đội cùng các lực lượng liên quan tiến hành triển khai công tác chữa cháy, cứu người.

Các vụ cháy khí lỏng thường để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các công ty, nhà máy khí hóa lỏng, công tác PCCC đặc biệt được quan tâm.

Để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các vụ cháy này cần phải có phương án phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều lực lượng.

Lúc này lượng lớn khí và Condensate thoát ra ngoài với số lượng lớn; đám cháy tại bồn T-3005 phát triển mạnh, nguy cơ cháy lan sang T-3006 và hệ thống đường ống công nghệ rất cao. Khói, khí độc và bức xạ nhiệt bao trùm nhiều khu vực; tòa nhà hành chính còn người mắc kẹt, nhiều công nhân tại khu vực XZV-17001 bị thương.

Các đội chữa cháy đã tiếp cận các khu vực nguy hiểm, sử dụng chó nghiệp vụ vào các khu vực sập đổ đưa những người bị thương ra ngoài. Phía bên ngoài, gần 100 phương tiện chữa cháy hiện đại liên tục phun nước làm mát, loãng khí để tránh thiệt hại nặng trong vụ cháy.

Công tác tìm kiếm nạn nhân tại các vụ cháy khí hóa lỏng hết sức nguy hiểm cho chính lực lượng cứu hộ và nạn nhân.

Các phương án đưa ra để chữa cháy và cứu hộ sát với thực tế.

Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng giữa công tác chữa, ngăn chặn đám cháy, cứu người.

Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng quân đội, y tế trực tiếp chỉ huy, thống nhất phương án chữa cháy, cứu người. Phương án được triển khai nhịp nhàng, khoa học giữa các lực lượng, không có sự chồng chéo nên giảm thiểu được thiệt hại về tài sản và người.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, khí đốt là nhiên liệu có vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất, là nhiên liệu không thể thiếu trong các nhà máy điện, công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu, luyện kim và nhiều ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, khí đốt là chất có tính nguy cơ cháy nổ cao; các sự cố cháy, nổ liên quan đến khí đốt có sức tàn phá lớn, không chỉ gây ảnh hưởng nặng về tài sản mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Việc diễn tập với quy mô lớn nhằm rút ra bài học để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tại các công ty, nhà máy khí hóa lỏng khi xảy ra sự cố.

Công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở, khu vực sản xuất, dự trữ, kinh doanh các loại khí đốt phải luôn được đặc biệt quan tâm, khi có sự cố xảy ra phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện để phối hợp xử lý kịp thời, không để hình thành các vụ việc phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự.

Thông qua các cuộc thực tập này Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh muốn kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện; khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với quân đội, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng PCCC tại chỗ trong xử lý tình huống cháy, nổ lớn, tai nạn, sự cố có diễn biến phức tạp.

Các đơn vị tham gia diễn tập sẽ rút kinh nghiệm những mặt tồn tại để áp dụng vào thực tế khi các vụ cháy nổ khí xảy ra.

Đồng thời, Ban Giám đốc còn kiểm tra khả năng vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành; nâng cao năng lực thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ và CNCH; việc phát huy hiệu quả phương châm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ của địa phương để khi sự cố cháy nổ xảy ra, các phương án chữa cháy được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả, tránh thương vong và thiệt hại về tài sản.