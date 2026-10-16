TP Hồ Chí Minh diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý sự cố môi trường tại NCSP

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện; năng lực chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), quân đội, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC tại chỗ trong ứng phó với những tình huống khẩn cấp có tính chất phức tạp.

Hơn 100 phương tiện chuyên dụng và gần 1.000 người tham gia diễn tập công tác PCCC&CNCH tại NCSP.

Theo kịch bản giả định, vào khoảng 9h30 ngày 16/10, tại khu vực Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn xảy ra sự cố do mưa giông, sét đánh làm hư hỏng bồn chứa condensate và van dừng khẩn cấp, dẫn đến rò rỉ, tràn condensate, phát sinh cháy, nổ lớn. Tình huống đặt ra yêu cầu các lực lượng phải nhanh chóng đánh giá hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, cô lập nguồn nguy hiểm và triển khai các biện pháp ngăn chặn sự cố lan rộng.

Trên cơ sở tình huống giả định, các lực lượng tổ chức vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành, đồng thời triển khai lực lượng và phương tiện thực binh theo phương án đã xây dựng. Quá trình xử lý đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại cơ sở, từ tiếp nhận thông tin, phát lệnh báo động, tổ chức sơ tán, cứu nạn đến chữa cháy, cấp cứu y tế và kiểm soát nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Giả định hư hỏng bồn chứa condensate và van dừng khẩn cấp, dẫn đến rò rỉ, tràn condensate, phát sinh cháy, nổ lớn.

Với đặc thù là công trình khí có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, tình huống diễn tập được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng phản ứng trước sự cố lớn, cũng như tính phù hợp của phương án ứng phó trong điều kiện cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia xử lý.

Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra thực chất khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành tại hiện trường; tính thông suốt của hệ thống thông tin liên lạc và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Qua đó, các đơn vị có điều kiện rà soát phương án, đánh giá những điểm cần hoàn thiện, nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp trong thực tế.

Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra thực chất khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành tại hiện trường.

Đối với NCSP, việc đăng cai tổ chức diễn tập còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ, củng cố quy trình phối hợp với lực lượng chức năng và tăng cường ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro. Công tác bảo đảm an toàn cho người tham gia, phương tiện, công trình và môi trường được đặt lên hàng đầu trong quá trình chuẩn bị và triển khai diễn tập.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, cuộc diễn tập góp phần nâng cao tính chủ động của cơ sở, đồng thời tăng cường khả năng huy động, chi viện và phối hợp liên lực lượng khi xảy ra sự cố vượt quá khả năng xử lý ban đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Hưởng yêu cầu NCSP tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và quy trình nội bộ về an ninh, an toàn, PCCC&CNCH.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thành Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các lực lượng, sở, ban, ngành trong quá trình tập luyện và tham gia diễn tập chính thức. Ông đánh giá các lực lượng đã nỗ lực phối hợp, chấp hành mệnh lệnh, chỉ huy, điều hành theo cơ chế và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án được phê duyệt, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn của từng ngành, từng đơn vị và NCSP.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PCCC&CNCH, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn diện sau diễn tập; đánh giá những tồn tại, hạn chế trong triển khai lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, hoàn thiện phương án sát với đặc điểm, tình hình thực tế. Công an Thành phố cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy trình, quy định về huy động lực lượng liên ngành, nâng cao hiệu quả phối hợp, chỉ huy, điều hành khi xảy ra sự cố cháy, nổ; đồng thời rà soát, đề xuất đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp, bảo đảm yêu cầu ứng phó kịp thời.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang; Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội và các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Đối với NCSP, ông Nguyễn Thành Hưởng yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và quy trình nội bộ về an ninh, an toàn, PCCC&CNCH; tăng cường tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành. Công ty cần thường xuyên rà soát, kiện toàn lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên; đồng thời duy trì chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và bổ sung, thay thế trang thiết bị, phương tiện, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật, nguy cơ cháy, nổ và kỹ năng xử lý sự cố, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác PCCC&CNCH.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tổ chức, lực lượng tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập, TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố môi trường quy mô lớn; góp phần bảo đảm an toàn công trình khí, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng và bảo vệ cộng đồng.