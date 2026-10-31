TP Hồ Chí Minh diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn

Theo tình huống giả định, sét đánh vào bồn chứa tại nhà máy của công ty hóa dầu gây nổ lớn khiến 5 công nhân mắc kẹt, đồng thời phát sinh nhiều đám cháy lớn khu vực lân cận. Cùng thời điểm, một sự cố khác tại cầu cảng, khiến 5.000 lít hóa chất tràn ra boong tàu và mặt biển, đồng thời phát sinh gây cháy lan rộng trên boong tàu… Theo kịch bản giả định, các sự cố khiến 6 người bị thương, 24 người trôi dạt trên biển.

Các lực lượng chức năng phối hợp xử lý tình huống đám cháy lớn ở khu vực bồn chứa.

Lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Công an, lực lượng tại chỗ khẩn trương tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị đã xử lý tình huống đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn người và phương tiện.

Theo lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công ty hóa dầu quy mô lớn có ý nghĩa thiết thực, nhằm kiểm tra năng lực xử lý tình huống, cơ chế chỉ huy, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra sự cố phức tạp. Qua đó, các lực lượng kịp thời phát hiện những bất cập để hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong thực tế.

Đây cũng là điều kiện để xây dựng trung tâm ứng phó phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực miền Nam đặt tại TP Hồ Chí Minh.