TP. Hồ Chí Minh: Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, kết nối các động lực tăng trưởng mới

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) được tổ chức với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối các động lực tăng trưởng mới và phát triển bền vững

Diễn đàn do Chính phủ chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) phối hợp với Sở Ngoại vụ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các cơ quan, đối tác liên quan thực hiện.

Chương trình chính diễn ra trong hai ngày 27 - 28/10 tại Thiskyhall, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Các hoạt động bên lề được tổ chức từ ngày 26 - 29/10, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, AEF 2026 hướng tới tạo lập không gian đối thoại chính sách, kết nối lãnh đạo Chính phủ, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính, doanh nghiệp và giới chuyên gia. Qua đó, nhận diện những xu hướng phát triển mới, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

Nội dung diễn đàn được xây dựng trên bốn trụ cột gồm vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 26/10, chương trình CEO 500 dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung trao đổi về sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ và tài chính toàn cầu, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào những ngành kinh tế chiến lược.

Ngày 27/10, diễn đàn tổ chức các phiên thảo luận chuyên sâu về vị thế Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, logistics xanh và những ngành công nghệ chiến lược.

Các phiên thảo luận cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng AI trong quản trị siêu đô thị và sản xuất công nghiệp, đồng thời khai thác tiềm năng những ngành kinh tế mới.

Ngày 28/10, chương trình dự kiến diễn ra phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, tiếp đó là phiên đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu.

Phiên thảo luận chuyên sâu giữa lãnh đạo cấp bộ các nước sẽ tập trung nhận diện xu hướng phát triển, những động lực tăng trưởng mới và khung hợp tác trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Tổ chức dự kiến bố trí khoảng 20 - 30 cuộc gặp, làm việc song phương với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh chương trình chính, AEF 2026 còn có Không gian hợp tác (Collaboration Roads), Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh (GRECO 2026), các hoạt động trình diễn công nghệ, kết nối đầu tư và hội thảo hợp tác quốc tế.

Một số chương trình đáng chú ý gồm Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở 2026, Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ, hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam - Trung Quốc và chương trình kết nối Mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu.

Thông qua AEF 2026, TP. Hồ Chí Minh hướng tới chuyển những kết quả đối thoại thành sáng kiến, khuyến nghị chính sách và chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế. Đồng thời, từng bước nâng tầm Diễn đàn Kinh tế Mùa thu thành nền tảng kết nối quốc tế thường niên, góp phần khẳng định vai trò của thành phố trong mạng lưới kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ khu vực.