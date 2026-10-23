TP. Hồ Chí Minh đề xuất tăng cường liên kết vùng trong hoạt động khuyến công

Tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026, ông Huỳnh Trung Hải - Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động khuyến công theo hướng tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, thay vì chủ yếu hỗ trợ riêng lẻ từng cơ sở sản xuất.

Ông Huỳnh Trung Hải - Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Huỳnh Trung Hải, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển mở rộng, tạo điều kiện kết nối các trung tâm công nghiệp, khu vực sản xuất công nghiệp nông thôn, hệ thống cảng biển, logistics, thương mại và dịch vụ.

“Chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ từng cơ sở sản xuất sang tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, phát huy lợi thế và tính tương hỗ giữa các địa phương, từng bước hình thành và phát triển các chuỗi giá trị liên vùng” là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động khuyến công trong giai đoạn mới, ông Huỳnh Trung Hải nhấn mạnh.

Khuyến công góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho cơ sở sản xuất

Giai đoạn 2021-2025, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 314 đề án khuyến công, với tổng kinh phí thực hiện 101,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 65,3 tỷ đồng, thu hút 35,8 tỷ đồng vốn đối ứng từ các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Các đề án đã góp phần hỗ trợ cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Qua đó, các cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thành phố năm 2025 tăng 8,9% so với năm trước; trong 9 tháng năm 2026, ước tăng 10,9% so với cùng kỳ. Theo ông Huỳnh Trung Hải, kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khuyến công vẫn còn những hạn chế. Việc xây dựng, triển khai đề án chủ yếu theo kế hoạch của từng địa phương; phối hợp giữa các tỉnh, thành phần lớn tập trung vào xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng vượt ra ngoài địa giới hành chính, đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ hơn trong tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị.

Hình thành chuỗi giá trị liên vùng, phát huy lợi thế địa phương

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, ông Huỳnh Trung Hải đề xuất Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, khai thác lợi thế đặc trưng của từng khu vực và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Thành phố kiến nghị nghiên cứu triển khai thí điểm các đề án khuyến công hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị đối với những ngành có tiềm năng như chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản và cơ khí. Các hoạt động cần gắn kết doanh nghiệp giữa các địa phương từ vùng nguyên liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất đến cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026; đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời trao đổi các mô hình hỗ trợ hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương.

Việc lựa chọn mô hình thí điểm cần xem xét mức độ liên kết giữa các địa phương, khả năng hình thành chuỗi cung ứng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng duy trì, nhân rộng sau khi kết thúc hỗ trợ.

Theo ông Huỳnh Trung Hải, liên kết vùng cần vượt ra khỏi phạm vi kết nối giao thương đơn thuần, hướng đến phối hợp trong tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị. Đây là cơ sở để phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng khả năng cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hoạt động khuyến công

Cùng với liên kết vùng, TP. Hồ Chí Minh đề xuất chuẩn hóa, từng bước kết nối cơ sở dữ liệu về công nghiệp nông thôn trên phạm vi vùng và cả nước. Dữ liệu cần bao gồm thông tin về cơ sở sản xuất, sản phẩm, năng lực công nghệ và nhu cầu thị trường, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo ông Huỳnh Trung Hải, cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ giúp các địa phương xác định nhu cầu hỗ trợ, tìm kiếm đối tác, kết nối cung - cầu công nghệ và xây dựng các đề án liên kết phù hợp. Đồng thời, việc ứng dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Các đại biểu tập trung theo dõi nội dung thảo luận tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026.

Thành phố cũng kiến nghị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khuyến công về chính sách mới, xây dựng và quản lý đề án liên kết vùng, phát triển chuỗi giá trị, sản xuất sạch hơn, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Công tác phối hợp giữa các địa phương, trung tâm khuyến công cần gắn với trách nhiệm cụ thể, kết quả đầu ra và khả năng nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Ông Huỳnh Trung Hải nhấn mạnh: “Liên kết vùng trong hoạt động khuyến công không chỉ là yêu cầu khách quan trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả chính sách và phát huy nguồn lực của các địa phương”.

Việc thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng, kết hợp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được kỳ vọng sẽ nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn, góp phần phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.