Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ, cho biết: Thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển có tính chiến lược. Để duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng mà phải chuyển hướng mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN, ĐMST).

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho TP. Hồ Chí Minh xây dựng các chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn trong các ngành kinh tế chủ lực, với hạt nhân là khu công nghệ cao, các khu công nghệ số tập trung, viện nghiên cứu, trường đại học và đặc biệt là các Khu đô thị KH-CN, ĐMST.

Trong khi đó, điểm b khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị đã giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố ban hành Bộ tiêu chí, cơ chế và chính sách phát triển Khu đô thị KH-CN, ĐMST. Đây là thể chế đặc biệt quyết định, giúp thành phố hiện thực hóa chủ trương của Bộ Chính trị bằng những cơ chế có hiệu lực pháp lý vượt trội.

Các đại biểu tham khảo các tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, ngày 23/11, TP. Hồ Chí Minh đã công bố quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, bao gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó, mô hình Khu đô thị KH-CN, ĐMST là một mô hình trọng tâm, là “tập hợp điểm” gắn kết giữa nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa. Mô hình này được kỳ vọng phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng: Dựa trên KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số, gắn với cơ chế sandbox – thử nghiệm có kiểm soát.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, các ý kiến tại tọa đàm sẽ giúp thành phố hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển Khu đô thị KH-CN, ĐMST.

Phát huy tối đa giải pháp phân cấp, phân quyền

Một đại biểu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Tọa đàm đã nhận được 40 bài tham luận, tập trung 5 nhóm nội dung chính: Nhóm vấn đề về mô hình tổ chức không gian Khu đô thị KH-CN, ĐMST trong phát triển kinh tế- xã hội theo hướng cạnh tranh, bền vững; nhóm vấn đề về quản trị không gian Khu đô thị KH-CN, ĐMST; nhóm vấn đề kết nối cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong tổ chức không gian Khu đô thị KH-CN, ĐMST; nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách đất đai, tài chính, đầu tư; nhóm vấn đề về chuyển đổi mô hình kinh tế và đánh giá tác động của khung thể chế, chính sách phát triển Khu đô thị KH-CN, ĐMST.

Tại tọa đàm, PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đề nghị Chính phủ cùng thành phố giải quyết những “giao dịch mở đường”: Quyền sử dụng và khai thác kết quả nghiên cứu có vốn công; hợp tác sử dụng thiết bị và tài sản công; đầu tư, chuyển nhượng vốn và thanh toán quốc tế; tiếp nhận chuyên gia và chia sẻ dữ liệu có bảo vệ. Mỗi hồ sơ cần xác định phần đã được pháp luật cho phép, phần cần hướng dẫn và phần đề xuất điều chỉnh.

PGS.TS. Trần Đình Thiên (biag phải), nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Cũng theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, đối với vấn đề thực sự cần thử nghiệm cơ chế mới, kiến nghị phải nêu rõ đối tượng, quyền được thực hiện, giới hạn rủi ro, thời gian và phương án kết thúc. Thẩm quyền quyết định và trách nhiệm giám sát phải đi cùng nhau.

Cùng với thể chế giao dịch, Chính phủ cần phối hợp bảo đảm những nền tảng vượt khả năng xử lý riêng của thành phố: Hạ tầng liên vùng, năng lượng, đại học và nghiên cứu chiến lược, kết nối thị trường quốc tế. Tầm nhìn 100 năm đòi hỏi giữ được khả năng thích ứng qua nhiều thế hệ công nghệ. Những quyết định về đất, nguồn nước, giao thông và cấu trúc đại học có ảnh hưởng lâu dài, danh mục công nghệ và công cụ hỗ trợ phải được điều chỉnh theo kết quả. Năng lực học hỏi và tái phân bổ nguồn lực mới giúp thành phố duy trì sức mạnh cạnh tranh qua thời gian.

Đại biểu tham dự phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Còn Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương kiến nghị TP. Hồ Chí Minh xác định rõ mô hình Khu đô thị KH-CN mở của thành phố là một hệ sinh thái liên kết theo chuỗi giá trị và thể chế dùng chung, tránh tư duy gộp cơ học các khu vực cách xa nhau về địa lý thành một khu hành chính làm phân tán nguồn lực và làm suy giảm mật độ tương tác tri thức.

Đặt chương trình nâng cấp công nghệ và giải quyết bài toán kỹ thuật cho doanh nghiệp đang hoạt động làm trục trung tâm của hệ sinh thái, biến khu vực sản xuất hiện hữu thành thị trường đầu tiên cho KH-CN. Ban hành ngay gói thể chế vượt trội tập trung vào 6 trụ cột: Cơ chế một cửa thực quyền tại chỗ; tài trợ R&D khoán theo kết quả và quỹ đồng đầu tư mạo hiểm; trao quyền thương mại hóa sở hữu trí tuệ 70/30 cho viện trường và nhà khoa học; sandbox pháp lý có kiểm soát; chính sách thị thực và thuế đặc thù cho nhân tài…

Bên cạnh đó là chuyển đổi các thiết chế nghiên cứu và tài sản công nghiệp hiện hữu thành hạ tầng dùng chung vận hành theo chuẩn mực dịch vụ chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị theo giai đoạn để ngăn chặn nguy cơ biến tướng thành đầu cơ bất động sản; thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá