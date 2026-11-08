TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ bồi thường cho nhà đất mua bán bằng giấy tay

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Một nội dung của dự thảo là hỗ trợ người đang trực tiếp sử dụng nhà đất nhận chuyển nhượng hoặc được tặng cho bằng giấy tay sau ngày 1/7/2014 và trước ngày 1/8/2024.

Với thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người mua bằng giấy tay có thể được hỗ trợ mức tương đương giá trị bồi thường mà chủ cũ được hưởng. Tổng số tiền chi trả không vượt quá quyền lợi của chủ sử dụng hợp pháp ban đầu và không được tính trùng cho cùng một diện tích.

Với đất phi nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận nhưng được sử dụng ổn định, không có tranh chấp và không vi phạm pháp luật, dự thảo nêu các mức hỗ trợ theo thời điểm sử dụng: 100% nếu trước ngày 15/10/1993; 80% từ ngày đó đến trước 1/7/2004; 60% từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014; và 40% từ 1/7/2014 đến trước 1/8/2024. Các trường hợp có vi phạm hoặc lấn chiếm sông, kênh, rạch có mức tương ứng 70%, 56%, 42% và 28%.

Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ dự kiến là 100% giá đất nông nghiệp nếu không vi phạm, hoặc 70% nếu có vi phạm. Nhà ở và công trình xây dựng không phép hoặc sai phép trước ngày 1/8/2024 có thể được hỗ trợ 50% đến 100% giá trị xây dựng mới./.