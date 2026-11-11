TP. Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế xử lý công trình xây dựng sai phép

Thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp) chiều 11/11 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, các ĐBQH nhất trí cao về sự cần thiết điều chỉnh nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt Vườn quốc gia Ba Vì, tạo điều kiện phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước; đồng thời, đề nghị quan tâm chăm lo đời sống người dân tại khu vực điều chỉnh.