TP. Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế xử lý công trình xây dựng sai phép
Một số công trình xây dựng sai phép tại TP. Hồ Chí Minh có thể được giữ lại thay vì buộc tháo dỡ, nếu đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, an toàn và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đây là đề xuất đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, chậm triển khai của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tp-ho-chi-minh-de-xuat-co-che-xu-ly-cong-trinh-xay-dung-sai-phep-24626111116154006.htm