TP. Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế 'làn xanh' cho dự án hạ tầng ưu tiên

Ảnh: Trịnh Cường.

UBND TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển, khai thác, bảo trì đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng giao thông liên kết, phát triển vùng và logistics trên địa bàn Thành phố.

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để Thành phố huy động, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Các chính sách được đề xuất tập trung vào nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, logistics, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), bãi đỗ xe, công trình tài trợ và các dự án hạ tầng có tính chất liên kết, phát triển vùng.

Theo dự thảo Nghị quyết, Thành phố đề xuất cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư dự án xây dựng, khai thác bãi đỗ xe. Trong đó, nhà đầu tư được hỗ trợ 50% số tiền lãi vay phải trả đối với khoản vay tại HFIC (Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh), tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay nhưng không quá 5 năm, theo các điều kiện và trình tự được quy định.

Đối với các dự án logistics, Thành phố ưu tiên quỹ đất, mặt nước theo quy hoạch để phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, ga hàng hóa đường sắt, trung tâm logistics, khu logistics tích hợp, trung tâm phân phối, kho và hạ tầng dùng chung phục vụ chuỗi cung ứng.

Đối với khu vực TOD, nhà đầu tư được xem xét đề xuất ranh giới, phạm vi khu vực TOD, vị trí và quy mô dự án trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp có cam kết góp vốn, đầu tư công trình đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng hoặc hạ tầng kết nối, cơ quan có thẩm quyền xem xét đề xuất trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, an toàn, năng lực kết nối và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Ngân sách Thành phố được sử dụng theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư công độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị và tạo quỹ đất tại khu vực TOD.

Thành phố cũng ưu tiên xem xét bố trí vốn đầu tư công đối với hạ tầng kết nối từ ranh dự án đến công trình đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng, tuyến kết nối, bãi đỗ xe, hạ tầng đi bộ, xe đạp và công trình công cộng thiết yếu.

Đáng chú ý, UBND Thành phố sẽ ban hành cơ chế "làn xanh" và một cửa liên thông đối với các dự án thuộc Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược và dự án hạ tầng logistics.

Theo đó, hồ sơ được giải quyết theo nguyên tắc một đầu mối điều phối, một bộ hồ sơ điện tử dùng chung và xử lý đồng thời các thủ tục không phụ thuộc tuần tự. Không đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục làm phát sinh nghĩa vụ đối với nhà đầu tư ngoài quy định của pháp luật và Nghị quyết.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết thời gian lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết từ ngày 25/9 đến hết ngày 1/10/2026.

HƯỚNG TỚI NÂNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC HẠ TẦNG

Theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, nếu được triển khai, các chính sách trong dự thảo Nghị quyết được đánh giá sẽ tạo tác động về kinh tế - xã hội, góp phần tăng tính cạnh tranh, huy động thêm nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng của Thành phố.

Đối với chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe, việc cho phép kết hợp diện tích kinh doanh thương mại, dịch vụ được kỳ vọng tạo dòng tiền, thu hút nguồn vốn tư nhân và giảm áp lực chi phí duy tu, bảo trì từ ngân sách nhà nước.

Việc đầu tư bãi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe tại các đô thị lớn, hạn chế tình trạng đỗ xe trái phép dưới lòng đường và giảm ùn tắc. Mặt khác, khai thác không gian ngầm kết hợp với các tuyến giao thông công cộng theo mô hình TOD cũng góp phần tăng không gian công cộng, khuyến khích đi bộ, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và nâng cao chất lượng sống.

Đối với logistics, các chính sách về thuế, hải quan và hạ tầng được đánh giá có tác động trực tiếp đến chi phí và năng lực cạnh tranh của ngành. Ngành dịch vụ logistics tăng trưởng bình quân 14 - 16%/năm, đóng góp trực tiếp 4,5 - 5% vào GDP và làm "đòn bẩy" cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, mở rộng chuỗi cung ứng cũng tạo thêm việc làm, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông sản và thuốc men, đến tay người tiêu dùng với giá thành hợp lý hơn.

Dự thảo đề xuất cơ chế “làn xanh”, một cửa liên thông và thủ tục ưu tiên cho các dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược và hạ tầng logistics ưu tiên. Ảnh: VLA.

Đối với khu vực TOD, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng tạo các khu đô thị nén, đa chức năng quanh nhà ga, qua đó gia tăng giá trị bất động sản thương mại, nhà ở và tối ưu nguồn thu từ đất cho ngân sách nhà nước thông qua đấu giá, thuế và phí.

Bên cạnh đó, mô hình TOD ưu tiên người đi bộ, xe đạp và kết nối với phương tiện công cộng, góp phần giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, ô nhiễm không khí và tiếng ồn đô thị, đồng thời tích hợp không gian mở, quảng trường, công viên và tiện ích công cộng phục vụ cư dân.

Đối với cơ chế "làn xanh", một cửa liên thông và thủ tục ưu tiên, việc rút ngắn thời gian thông quan giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, giảm hàng tồn kho và tối ưu năng suất. Thủ tục hải quan nhanh chóng, minh bạch cũng góp phần giảm rào cản hành chính, hỗ trợ dịch chuyển chuỗi cung ứng, giúp hàng hóa tiếp cận thị trường quốc tế nhanh hơn và tăng sức cạnh tranh.

Hệ thống một cửa liên thông ứng dụng công nghệ giúp công khai quy trình, trạng thái hồ sơ, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho người lao động.