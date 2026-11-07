TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng

TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan, các địa phương Đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10870/UBND-VX về tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế là cơ quan đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng tại các địa phương, cơ sở tiêm chủng; theo dõi kết quả thực hiện theo từng địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm; kịp thời đề xuất giải pháp đối với các địa bàn triển khai chậm hoặc các vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hướng dẫn quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; hỗ trợ xử lý lỗi hệ thống, các trường hợp khó xác minh; tổng hợp, đối chiếu số liệu và đôn đốc việc cập nhật, hoàn thành hồ sơ.

Học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia tiêm phòng vắc-xin phòng COVID-19

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục (CSGD) phối hợp với Trạm Y tế cấp xã rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin học sinh và tiền sử tiêm chủng; phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc xác minh, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp và Trạm Y tế cấp xã rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin định danh cá nhân, thông tin cư trú và các trường hợp chuyển đi, không còn cư trú tại địa bàn; phối hợp giải quyết các trường hợp khó xác minh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm việc trao đổi, sử dụng dữ liệu đúng thẩm quyền và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện nội dung trên; rà soát số hồ sơ tồn đọng, phân công cụ thể đầu mối, nhân lực và chỉ tiêu xử lý theo từng tuần; ưu tiên các địa bàn, nhóm hồ sơ có khối lượng lớn, tiến độ chậm.

UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo Trạm Y tế cùng cấp chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã, bộ phận Tư pháp - Hộ tịch và các đơn vị liên quan đối chiếu, xác minh, cập nhật thông tin định danh, cư trú, khai sinh, khai tử, tiền sử tiêm chủng; xử lý hồ sơ thiếu thông tin, sai lệch, trùng lặp và các trường hợp không còn cư trú tại địa bàn theo đúng quy trình nghiệp vụ của Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

Đồng thời, UBND cấp xã chỉ đạo các CSGD trên địa bàn phối hợp với Trạm Y tế rà soát thông tin và tiền sử tiêm chủng của trẻ đang học tập tại cơ sở; phối hợp với gia đình xác minh, bổ sung thông tin phục vụ cập nhật dữ liệu và tổ chức tiêm bù liều theo quy định.