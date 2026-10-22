TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/10, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài chính cho biết đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ thuế. Đồng thời, cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý phản ánh của người dân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã triển khai công tác xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp từ đầu năm 2026 và ban hành chương trình hành động thực hiện chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Việc hồ sơ giải thể kéo dài có thể do doanh nghiệp chưa kê khai đầy đủ, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không còn nhân sự và người đại diện phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình. Đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động tại nhiều địa bàn hoặc phát sinh giao dịch cần xác minh, đối chiếu, quá trình tổng hợp và xử lý nghĩa vụ thuế cũng cần thêm thời gian.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, để rút ngắn thời gian giải quyết, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các kênh thông tin và phương thức giao dịch điện tử; công khai cụ thể những nội dung còn thiếu hoặc chưa hoàn thành để doanh nghiệp chủ động khắc phục, hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Cục Thuế cũng đã hướng dẫn người nộp thuế quét mã QR để tải tài liệu về hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp còn nghĩa vụ kê khai, quyết toán hoặc nợ thuế, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ cụ thể để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện thủ tục và thực hiện nghĩa vụ còn thiếu theo quy định. Theo chỉ đạo của Cục Thuế, cơ quan thuế sẽ rà soát và thông báo một lần để người nộp thuế biết, hoàn thành nghĩa vụ. Việc doanh nghiệp không còn phát sinh doanh thu không đồng nghĩa với việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, ông Lai Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thông tin, sau khi Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16148/BTC-DNTN ngày 12/10/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, Sở đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tập trung xử lý hồ sơ, đồng thời hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để doanh nghiệp thực hiện. Sở Tài chính cũng có công văn đề nghị Thuế TP. Hồ Chí Minh và 29 Thuế cơ sở trực thuộc cử cán bộ đầu mối, chủ động phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chưa được truyền, nhận kịp thời. Sở Tài chính cũng đề nghị cơ quan thuế đôn đốc các đơn vị trực thuộc phản hồi thông tin về việc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin giải thể trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo ông Lai Xuân Đạt, qua rà soát hệ thống, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính không còn hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tồn đọng, quá thời hạn xử lý theo quy định mà chưa trả kết quả. Toàn bộ hồ sơ đã nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng đã được trả kết quả thông báo giải thể bằng hình thức điện tử.

Liên quan đến tình trạng nhiều cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết Bộ Tài chính và UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo phối hợp xử lý các phản ánh về giả mạo, lấy cắp thông tin và những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, việc tiếp nhận, xác định và giải quyết phản ánh về giả mạo thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh. Do đó, cơ quan thuế hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan này để được tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo quy định.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đã công khai thông tin đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông để người dân, người nộp thuế kịp thời phản ánh. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và Sở Tài chính định kỳ chuyển thông tin phản ánh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người bị mạo danh, Cục Thuế đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cơ quan thuế đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm xử lý kịp thời kiến nghị của người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.