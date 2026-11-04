TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc đi miền Tây

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang triển khai đồng loạt triển khai 69 mũi thi công. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến cao tốc đi về miền Tây trước ngày 31/3/2027.

Mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức PPP vừa được ban hành.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận cần thu hồi hơn 87,7ha đất, trong đó phần qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5,1ha. Dự án hiện còn vướng mắc về mặt bằng tại khu vực gần nút giao Chợ Đệm, xã Tân Nhựt (Thành phố Hồ Chí Minh), ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Việc Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, cập nhật tiến độ thực hiện; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Nhựt, các sở ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rà soát, hướng dẫn thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, Sở có nhiệm vụ làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các bên.

Sở Tài chính chủ trì rà soát cơ chế tài chính, nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí; đồng thời hướng dẫn việc ứng trước, hoàn trả hoặc khấu trừ các khoản kinh phí do doanh nghiệp dự án bố trí theo đúng quy định pháp luật và các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Nhựt tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Doanh nghiệp chủ động bố trí, bảo đảm đầy đủ và kịp thời nguồn kinh phí; thực hiện ứng trước kinh phí theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật, bảo đảm không để chậm tiến độ chi trả, giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận dài hơn 96km, bao gồm hai đoạn tuyến, là trục giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương khai thác từ năm 2010, đã quá tải nghiêm trọng. Đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận khai thác từ năm 2022, hiện có 4 làn xe và chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Cuối năm 2025, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận được khởi công theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng.

Theo đó, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ; đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận và phần kết nối đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được nâng cấp lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ./.